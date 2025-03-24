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ChatGPT Yanıtladı: “Atatürk Olsaydı Şu An Yaşananlar Karşısında Nasıl Bir Akıl Verirdi?”

ChatGPT Yanıtladı: “Atatürk Olsaydı Şu An Yaşananlar Karşısında Nasıl Bir Akıl Verirdi?”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
24.03.2025 - 15:02

@zeyyaren adlı TikTok kullanıcısı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuyla birlikte yaşanan süreç hakkında ChatGPT’ye sorduğu soruyu yayınladı. İçerik üreticisi genç kadın, “bu günlerde Atatürk yaşıyor olsaydı, nasıl bir akıl verirdi?” sorusunu yapay zekaya yöneltmişti. ChatGPT de Atatürk’ün ağzından bir metin paylaştı.

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İçerik üreticisi metni okurken duygularını kontrol edemedi. İşte detaylar 👇

Ekrem İmamoğlu 23 Mart Pazar günü, “yolsuzluk” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Ekrem İmamoğlu 23 Mart Pazar günü, “yolsuzluk” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Geçtiğimiz hafta gözaltına alınma sürecinden, dün verilen tutuklama kararına dek tepkiler sosyal medyada çığ gibi büyüdü ve büyümeye devam ediyor.

Kimi içerik üreticileri de yönlerini gündeme doğrultarak, paylaşımlar yapıyor.

Kimi içerik üreticileri de yönlerini gündeme doğrultarak, paylaşımlar yapıyor.

Yaren Akman adlı genç kadın da Atatürk’ün düşüncelerini sorduğu ChatGPT içeriğiyle kısa sürede etkileşim aldı.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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