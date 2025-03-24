İmamoğlu’na Destek Eylemlerine Katılan Bir Genç, Kız Arkadaşına Evlilik Teklif Etti

Ekrem İmamoğlu’na destek eylemleri günlerdir devam ediyor. O anlardan kesitler sosyal medyada gündem olurken bu kez ise bir evlilik teklifi videosu etkileşim aldı. Kız arkadaşıyla birlikte protesto yürüyüşlerine giden bir genç, polislerin önünde diz çökerek sevgilisine evlilik teklifi etti. Gelin detaylara geçelim.