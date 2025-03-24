İmamoğlu’na Destek Eylemlerine Katılan Bir Genç, Kız Arkadaşına Evlilik Teklif Etti
İmamoğlu’na Destek Eylemlerine Katılan Bir Genç, Kız Arkadaşına Evlilik Teklif Etti
Ekrem İmamoğlu’na destek eylemleri günlerdir devam ediyor. O anlardan kesitler sosyal medyada gündem olurken bu kez ise bir evlilik teklifi videosu etkileşim aldı. Kız arkadaşıyla birlikte protesto yürüyüşlerine giden bir genç, polislerin önünde diz çökerek sevgilisine evlilik teklifi etti. Gelin detaylara geçelim.
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İşte o anlar 👇
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Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz hafta çarşamba gününden bu yana gündemde.
Vatandaşlar Ekrem İmamoğlu’na desteklerini protesto yürüyüşleriyle gösteriyor.
Videoya gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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