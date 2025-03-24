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İmamoğlu’na Destek Eylemlerine Katılan Bir Genç, Kız Arkadaşına Evlilik Teklif Etti

İmamoğlu’na Destek Eylemlerine Katılan Bir Genç, Kız Arkadaşına Evlilik Teklif Etti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
24.03.2025 - 13:43

Ekrem İmamoğlu’na destek eylemleri günlerdir devam ediyor. O anlardan kesitler sosyal medyada gündem olurken bu kez ise bir evlilik teklifi videosu etkileşim aldı. Kız arkadaşıyla birlikte protesto yürüyüşlerine giden bir genç, polislerin önünde diz çökerek sevgilisine evlilik teklifi etti. Gelin detaylara geçelim.

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İşte o anlar 👇

Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz hafta çarşamba gününden bu yana gündemde.

Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz hafta çarşamba gününden bu yana gündemde.

İmamoğlu’nun diplomasının iptaliyle başlayan olaylar, gözaltı kararıyla devam etti neticesinde ise tutukluluk kararı çıktı.

Vatandaşlar Ekrem İmamoğlu’na desteklerini protesto yürüyüşleriyle gösteriyor.

Vatandaşlar Ekrem İmamoğlu’na desteklerini protesto yürüyüşleriyle gösteriyor.

Protesto yürüyüşlerinden birçok fotoğraf ve video sosyal medyada viral durumda. Evlilik teklifi edilen bu video da etkileşimlerin odağı oldu.

Videoya gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

Videoya gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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