Gazdan Etkilenerek Otele Sığınan Gençleri Gören Polisler Öfke Kustu: “Gel Lan Gel!”
Gazdan Etkilenerek Otele Sığınan Gençleri Gören Polisler Öfke Kustu: “Gel Lan Gel!”
Pazar günü İmamoğlu’nun tutukluluğuna karar verilmesiyle birlikte vatandaşlar desteklerini oy kullanmaya giderek gösterdi. Ardından ise protestolara devam edildi. Ancak dünden bu yana polis şiddetine dair görüntüler sosyal medyayı alt üst etti. Polisin vatandaşlara sert müdahalede bulunduğu görüldü. Şimdiyse geçtiğimiz gece 03.30 sularında yaşanan bir olayla karşınızdayız. Biber gazından etkilenerek otele sığınan gençleri gören polisler peşlerinden giderek dışarıya yeniden çağırdı.
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Sert müdahalelere dair görüntüler paylaşılmaya devam ediyor.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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