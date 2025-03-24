Mahmut Tanal Vücudundaki Darp İzlerini Paylaştı: “Suç İşliyorlar!”
Mahmut Tanal Vücudundaki Darp İzlerini Paylaştı: “Suç İşliyorlar!”
CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul’daki protestolar sırasında yaşadığı polis şiddetinden isyan ederek vücudundaki darp izlerini sosyal medya hesabından paylaştı.
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CHP’li Mahmut Tanal, İstanbul’da protestolar sırasında aldığı darp izlerini sosyal medya hesabından paylaştı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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