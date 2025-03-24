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Polisin Sert Müdahalesi Esnasında Vatandaşların Kaybettiği Ayakkabıları Yol Kenarlarına Asıldı

Polisin Sert Müdahalesi Esnasında Vatandaşların Kaybettiği Ayakkabıları Yol Kenarlarına Asıldı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
24.03.2025 - 10:20

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltı sürecinin ardından dün tutukluluğuna karar verilmesiyle protestolar arttı. Vatandaşlar Saraçhane’de toplanarak eylemlerine devam etti. Son iki gündür ise polisin sert müdahalede bulunduğuna dair görüntüler sosyal medyada gündeme geliyor. Özellikle dün gece şiddetin dozunun arttığı videolara yansıdı. Polis müdahalesi esnasında birçok vatandaşın ayağındaki ayakkabılar çıktı.

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Ayakkabılar ilk olarak bir köşede birikti. Dün geceden bir görüntü 👇

Bu sabah ise yol kenarlarına ve ağaçlara asıldı. 👇

Paylaşılan görüntülerde vatandaşların ayakkabılarını aradığını görülüyordu.

Paylaşılan görüntülerde vatandaşların ayakkabılarını aradığını görülüyordu.

Ayakkabılarını bulamayan vatandaşlar çıplak ayak evlerine dönmek zorunda kaldı.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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