Polisin Sert Müdahalesi Esnasında Vatandaşların Kaybettiği Ayakkabıları Yol Kenarlarına Asıldı
Polisin Sert Müdahalesi Esnasında Vatandaşların Kaybettiği Ayakkabıları Yol Kenarlarına Asıldı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltı sürecinin ardından dün tutukluluğuna karar verilmesiyle protestolar arttı. Vatandaşlar Saraçhane’de toplanarak eylemlerine devam etti. Son iki gündür ise polisin sert müdahalede bulunduğuna dair görüntüler sosyal medyada gündeme geliyor. Özellikle dün gece şiddetin dozunun arttığı videolara yansıdı. Polis müdahalesi esnasında birçok vatandaşın ayağındaki ayakkabılar çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ayakkabılar ilk olarak bir köşede birikti. Dün geceden bir görüntü 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu sabah ise yol kenarlarına ve ağaçlara asıldı. 👇
Paylaşılan görüntülerde vatandaşların ayakkabılarını aradığını görülüyordu.
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın