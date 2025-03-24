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Eylemlere Katılan Gençler Yüzlerini Gizleme Sebeplerini Anlattı: “Atanabilmek İçin…”

Eylemlere Katılan Gençler Yüzlerini Gizleme Sebeplerini Anlattı: “Atanabilmek İçin…”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
24.03.2025 - 13:32

Geçtiğimiz hafta Ekrem İmamoğlu’nun önce diplomasının iptal kararı ardından ise gözaltı kararı açıklanınca ülke gündemi bu yöne çevrildi. Olayların neticesinde ise Pazar günü tutukluluğuna karar verildi. İmamoğlu’na destek olmak isteyen vatandaşlar eylemlere katılarak kararları protesto ediyor. Ancak bir detay dikkatleri çekiyor. Eylemlere katılanlar arasında özellikle gençlerin maskeli olduğu görülüyor.

Kaynak: @plus90_official

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Gençler ise yüzlerini gizleme sebeplerini bu şekilde sıraladı. İşte detaylar 👇

Gençlerin kariyerleri için duyduğu kaygı ön plana çıktı.

Gençlerin kariyerleri için duyduğu kaygı ön plana çıktı.

Biber gazına karşı kendilerini korumak istemelerinden ziyade “fişlenmek” istemedikleri için böyle bir çözüm yoluna başvurdukları anlaşıldı.

Yüzlerini gizlemedikleri takdirde bütün kayıtlara yansımış olacaklardı.

Yüzlerini gizlemedikleri takdirde bütün kayıtlara yansımış olacaklardı.

Bu sebepten dolayı açılabilecek suç kaydının önüne geçmekti amaçları.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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