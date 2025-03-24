Eylemlere Katılan Gençler Yüzlerini Gizleme Sebeplerini Anlattı: “Atanabilmek İçin…”

Geçtiğimiz hafta Ekrem İmamoğlu’nun önce diplomasının iptal kararı ardından ise gözaltı kararı açıklanınca ülke gündemi bu yöne çevrildi. Olayların neticesinde ise Pazar günü tutukluluğuna karar verildi. İmamoğlu’na destek olmak isteyen vatandaşlar eylemlere katılarak kararları protesto ediyor. Ancak bir detay dikkatleri çekiyor. Eylemlere katılanlar arasında özellikle gençlerin maskeli olduğu görülüyor.

Kaynak: @plus90_official