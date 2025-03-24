Dilek İmamoğlu Saraçhane’de Konuşma Yaptı: “Ekrem İmamoğlu Aday Olsa da Olmasa da Sizi Yenecek!”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz hafta ilk olarak diplomasının iptaline karar verilmesiyle gündeme geldi. Ardından ise gözaltına alınan İmamoğlu’nun dün tutukluluğuna karar verildi. Geçtiğimiz haftadan bu yana İmamoğlu’na destek protestoları devam ediyor. Vatandaşlar Saraçhane’de bir araya geliyor. Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu da tutuklama kararının ardından konuşma yaptı ve Twitter hesabından o anları paylaştı.