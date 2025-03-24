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Dilek İmamoğlu Saraçhane’de Konuşma Yaptı: “Ekrem İmamoğlu Aday Olsa da Olmasa da Sizi Yenecek!”

Dilek İmamoğlu Saraçhane’de Konuşma Yaptı: “Ekrem İmamoğlu Aday Olsa da Olmasa da Sizi Yenecek!”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
24.03.2025 - 11:12

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz hafta ilk olarak diplomasının iptaline karar verilmesiyle gündeme geldi. Ardından ise gözaltına alınan İmamoğlu’nun dün tutukluluğuna karar verildi. Geçtiğimiz haftadan bu yana İmamoğlu’na destek protestoları devam ediyor. Vatandaşlar Saraçhane’de bir araya geliyor. Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu da tutuklama kararının ardından konuşma yaptı ve Twitter hesabından o anları paylaştı.

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Oğulları Selim İmamoğlu da annesini bir an olsun yalnız bırakmadı.

Oğulları Selim İmamoğlu da annesini bir an olsun yalnız bırakmadı.

Dilek İmamoğlu paylaşıma şu sözleri düştü, “O; umutsuzluğu, çaresizliği asla kabul etmez! @ekrem_imamoglu'nun eşi ve yol arkadaşı olarak ben de asla kabul etmeyeceğim. Yüzbinler korkmuyor, milyonlar direniyor. Türkiye, demokrasi ve eşitlik istiyor!”

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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