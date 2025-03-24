İlahi Güç Dolandırıcılığı: Anne ve Kızından 300 Milyonluk Vurgun!
İlahi Güç Dolandırıcılığı: Anne ve Kızından 300 Milyonluk Vurgun!
Bugüne kadar pek çok farklı dolandırıcılık hikayesi çıktı ortaya. Mynet'ten Doğukan Akbayır'ın aktardığı Batman'da yaşanan bir olay da bu hikayelerden biri oldu. 2015 yılından bu yana bir anne ve kızı 'ilahi güçleri' olduğunu söyleyip mağdurlara büyü yapıyor, onlara 'şifa' dağıtıyordu. Anne ve kızı, mağdurlardan 5 bin ila 40 bin arası miktarda para talep ediyordu. Bugüne kadar toplamda 300 milyon liralık vurgun yapıldığu ortaya çıktı.
Kaynak: Mynet / Doğukan Akbayır
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Batman'da 300 milyon liralık vurgun.
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"Size büyü yapılmış. Bakım yapmam gerekiyor."
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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