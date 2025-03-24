İlahi Güç Dolandırıcılığı: Anne ve Kızından 300 Milyonluk Vurgun!

Cinler ve melekler sayesinde her şeyi bildiklerini iddia eden, ilahi güçleri olduğunu söyleyen anne ve kızı bugüne kadar pek çok insanı dolandırdı. 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda toplam 29 şüpheliden 15'inin tutuklandığı belirtildi. Çete üyeleri, ruhsal bunalımda olan insanları kandırıyor ve kendilerinin 'şifa dağıtan' insanlar olduklarını belirtiyordu.

Şüpheliler, mağdurlardan farklı miktarlarda para talep ediyordu. 5 bin ila 40 bin euro arası toplanan paralarla, beyanlar ve MASAK raporları doğrultusunda yaklaşık 300 milyon liralık bir vurgun yapıldığı tespit edildi.

Çete üyeleri, mağdurların üzerindeki büyüyü bozmak için para talep ediyor ve bu paraları 'masraflar' için kullanıyordu. Örneğin bir büyüyü bozmak için at kuyruğu, domuz tırnağı veya domuz kemiği almak gerekiyordu.