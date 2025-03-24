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İlahi Güç Dolandırıcılığı: Anne ve Kızından 300 Milyonluk Vurgun!

İlahi Güç Dolandırıcılığı: Anne ve Kızından 300 Milyonluk Vurgun!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
24.03.2025 - 21:24

Bugüne kadar pek çok farklı dolandırıcılık hikayesi çıktı ortaya. Mynet'ten Doğukan Akbayır'ın aktardığı Batman'da yaşanan bir olay da bu hikayelerden biri oldu. 2015 yılından bu yana bir anne ve kızı 'ilahi güçleri' olduğunu söyleyip mağdurlara büyü yapıyor, onlara 'şifa' dağıtıyordu. Anne ve kızı, mağdurlardan 5 bin ila 40 bin arası miktarda para talep ediyordu. Bugüne kadar toplamda 300 milyon liralık vurgun yapıldığu ortaya çıktı.

Kaynak: Mynet / Doğukan Akbayır

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Batman'da 300 milyon liralık vurgun.

Batman'da 300 milyon liralık vurgun.

Cinler ve melekler sayesinde her şeyi bildiklerini iddia eden, ilahi güçleri olduğunu söyleyen anne ve kızı bugüne kadar pek çok insanı dolandırdı. 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda toplam 29 şüpheliden 15'inin tutuklandığı belirtildi. Çete üyeleri, ruhsal bunalımda olan insanları kandırıyor ve kendilerinin 'şifa dağıtan' insanlar olduklarını belirtiyordu.

Şüpheliler, mağdurlardan farklı miktarlarda para talep ediyordu. 5 bin ila 40 bin euro arası toplanan paralarla, beyanlar ve MASAK raporları doğrultusunda yaklaşık 300 milyon liralık bir vurgun yapıldığı tespit edildi. 

Çete üyeleri, mağdurların üzerindeki büyüyü bozmak için para talep ediyor ve bu paraları 'masraflar' için kullanıyordu. Örneğin bir büyüyü bozmak için at kuyruğu, domuz tırnağı veya domuz kemiği almak gerekiyordu.

"Size büyü yapılmış. Bakım yapmam gerekiyor."

"Size büyü yapılmış. Bakım yapmam gerekiyor."

Mynet, çete mağdurlarından bazılarının avukatı olan Seda Çelçi'ye ulaştı. Ortaya oldukça ilginç ayrıntılar çıktı. Mağdurlar, kendilerine büyü yapıldığı iddiasıyla kandırılıyordu. Öyle ki talep edilen ücretlerin ödenmemesi durumunda mağdurların fiziksel görünüşlerinde de değişiklik olacağı söylenmişti. 

Anne ve kız, güvenmek kazanmak amacıyla da kendilerine gelen kişiler hakkında ise çevrelerinden bilgi topluyordu. Mağdurlardan biri, Almanya’dan Batman’a çağırılmış ve evlerinde misafir etmişlerdi. Bu mağdura üzeri el yazısıyla yazılmış bir tişörtü 4 gün boyunca giydirmişler, böylece kötülüklerden kurtulacağını söylemişlerdi.

Ekipler, anne ve kızı ile onlarla beraber hareket eden 27 şüpheli için, eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı. Farklı adreslerde yapılan aramalarda büyü yapmakta kullanıldığı düşünülen not kağıtları, defterler, kitaplar bulundu.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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