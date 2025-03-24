Bir Pamuk Şekeri Paylaşımı da Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Geldi
Bir Pamuk Şekeri Paylaşımı da Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Geldi
Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen Nevruz kutlamalarında pamuk şekeri satan engelli genci sevindiren polislere ilişkin paylaşımda bulundu. Paylaşımda 'Türk Polisi Halkının Yanında, Yalnızca Vicdanı Olmayanların Karşısındadır' denildi.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da "Sizleri canı yürekten tebrik ediyorum" demişti.
Mansur Yavaş'ın Saraçhane'deki sözleriyle gündem olmuştu.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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Vicdanı olmayan dedikleri İMAMOĞLU sevenleri yani halk millet biz (: Pamuk şekerini artık sevmiyorum