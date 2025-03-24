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Bir Pamuk Şekeri Paylaşımı da Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Geldi

Bir Pamuk Şekeri Paylaşımı da Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Geldi

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
24.03.2025 - 21:35

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen Nevruz kutlamalarında pamuk şekeri satan engelli genci sevindiren polislere ilişkin paylaşımda bulundu. Paylaşımda 'Türk Polisi Halkının Yanında, Yalnızca Vicdanı Olmayanların Karşısındadır' denildi.

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Emniyet Genele Müdürlüğü'nden yapılan paylaşım 👇

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da "Sizleri canı yürekten tebrik ediyorum" demişti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da "Sizleri canı yürekten tebrik ediyorum" demişti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda pamuk şekeri satan engelli genç ve polislerin görüntülerine yer veren Yerlikaya, şunları kaydetmişti:

'Cizre’de düzenlenen Nevruz kutlamalarında iki polisimiz Sinan Baydı ve Ali Talha Balbal’ın pamuk şekeri satan engelli kardeşimiz Barış’a yaptıkları yardım hepimizi duygulandırdı. 

Pamuk şekerlerinin hepsini satın alarak, çevredeki çocuklara dağıttı.

Sinan ve Ali Talha kardeşlerim… Sizlerle iftihar ediyorum. Bu mübarek günlerde sadece Barış’ı sevindirmediniz; polislerimizin vicdanını ve asaletini de bir kez daha gösterdiniz. 

Sizleri canı yürekten tebrik ediyorum.'

Mansur Yavaş'ın Saraçhane'deki sözleriyle gündem olmuştu.

Mansur Yavaş'ın Saraçhane'deki sözleriyle gündem olmuştu.

Ekrem İmamoğlu'na destek vermek için İstanbul Saraçhane'de toplanan kalabalığa konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, konuşmasının bir bölümünde şu ifadeleri kullanmıştı:

'Dün Doğu'da bir yerde bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken, o mitinge gidenlere polisler pamuk şekeri verirken buradaki müdahaleyi doğru bulmuyorum. Emniyet güçlerinden buradaki gençlere de pamuk şekeri ikram etmelerini bekliyoruz.'

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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withlove

Vicdanı olmayan dedikleri İMAMOĞLU sevenleri yani halk millet biz (: Pamuk şekerini artık sevmiyorum