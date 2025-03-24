Instagram Hesabından Paylaştı: Bir Gece Masalı'nın Kötü Karakteri Diziye Veda Etti!
Instagram Hesabından Paylaştı: Bir Gece Masalı'nın Kötü Karakteri Diziye Veda Etti!
ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Gece Masalı her salı izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in başrollerini paylaştığı dizide olaylar dinmek bilmiyor. Ancak bu kez, dizinin kötü adamı Selim diziden ayrılıyor!
Selim karakterine hayat veren ünlü oyuncu Eren Vurdem diziye veda ettiğini Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
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ATV'nin sevilen dizisi Bir Gece Masalı izleyenlerin büyük beğenisini toplamaya devam ediyor.
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Sevilen dizide bir veda daha yaşanıyor. Selim karakterine hayat veren Eren Vurdem, diziden ayrılıyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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