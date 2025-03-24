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Instagram Hesabından Paylaştı: Bir Gece Masalı'nın Kötü Karakteri Diziye Veda Etti!

Instagram Hesabından Paylaştı: Bir Gece Masalı'nın Kötü Karakteri Diziye Veda Etti!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
24.03.2025 - 21:51

ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Gece Masalı her salı izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in başrollerini paylaştığı dizide olaylar dinmek bilmiyor. Ancak bu kez, dizinin kötü adamı Selim diziden ayrılıyor! 

Selim karakterine hayat veren ünlü oyuncu Eren Vurdem diziye veda ettiğini Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

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ATV'nin sevilen dizisi Bir Gece Masalı izleyenlerin büyük beğenisini toplamaya devam ediyor.

ATV'nin sevilen dizisi Bir Gece Masalı izleyenlerin büyük beğenisini toplamaya devam ediyor.

Bahar'ın karşısına sezon başında güçlü bir rakip olarak çıkan Bir Gece Masalı, Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in oyunculuğu ve uyumuyla izlenmeye devam ediyor. Reytinglerde zirvede yer alamasa da dizinin büyük bir izleyici kitlesi var ve önümüzdeki sezon da yayınlanması muhtemel görünüyor.

Sevilen dizide bir veda daha yaşanıyor. Selim karakterine hayat veren Eren Vurdem, diziden ayrılıyor.

Sevilen dizide bir veda daha yaşanıyor. Selim karakterine hayat veren Eren Vurdem, diziden ayrılıyor.

Dizinin kötü karakteri Selim'e hayat veren Eren Vurdem, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla diziye veda etti. 

Vurdem paylaşımında, 

'Elveda #selimallame :) Bir yolculuğun daha sonuna geldik . Bütün ekip ve yapım arkadaşlarıma teşekkür ederim çalışmak çok keyifliydi . Başka hikayelerde en yakın zamanda buluşmak dileğiyle arrivederci :)' ifadelerine yer verdi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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