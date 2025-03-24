onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
İlk İptal Bir Zamanlar İstanbul'da Dizisinden Geldi: Bayramda Dizilerin Yeni Bölümü Var mı?

İlk İptal Bir Zamanlar İstanbul'da Dizisinden Geldi: Bayramda Dizilerin Yeni Bölümü Var mı?

TRT
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
24.03.2025 - 20:03

Ramazan Bayramı sebebiyle dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak edilmeye başlandı. Yeni bölümlerle ilgili ilk açıklama TRT 1'de yayınlanan Bir Zamanlar İstanbul'dan geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş, 28 Mart Cuma günü Bir Zamanlar İstanbul'un yeni bölümünün yayınlanmayacağını açıkladı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Önümüzdeki hafta sonu Ramazan Bayramı sebebiyle yerli dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak edilmeye başlandı.

Önümüzdeki hafta sonu Ramazan Bayramı sebebiyle yerli dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak edilmeye başlandı.

Dizilerden açıklama beklenirken şu ana kadar herhangi bir paylaşım yapılmamıştı. Gazeteci Birsen Altuntaş, iptal olan ilk diziyi açıkladı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Bir Zamanlar İstanbul 28 Mart Cuma günü yayınlanmayacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Bir Zamanlar İstanbul 28 Mart Cuma günü yayınlanmayacak.

Ramazan Bayramı nedeniyle Alina Boz ve Cihangir Ceyhan'ın başrollerini paylaştığı TRT 1 dizisi Bir Zamanlar İstanbul'un yeni bölümü cuma günü yayınlanmayacak. Ancak diğer dizilerle ilgili şu an herhangi bir bilgi açıklanmadı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın