İlk İptal Bir Zamanlar İstanbul'da Dizisinden Geldi: Bayramda Dizilerin Yeni Bölümü Var mı?
İlk İptal Bir Zamanlar İstanbul'da Dizisinden Geldi: Bayramda Dizilerin Yeni Bölümü Var mı?
Ramazan Bayramı sebebiyle dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak edilmeye başlandı. Yeni bölümlerle ilgili ilk açıklama TRT 1'de yayınlanan Bir Zamanlar İstanbul'dan geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş, 28 Mart Cuma günü Bir Zamanlar İstanbul'un yeni bölümünün yayınlanmayacağını açıkladı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Önümüzdeki hafta sonu Ramazan Bayramı sebebiyle yerli dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak edilmeye başlandı.
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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Bir Zamanlar İstanbul 28 Mart Cuma günü yayınlanmayacak.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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