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Amazon Prime Day İndirimlerinden Seçtik! Skechers’dan Columbia’ya İndirimli Spor Ayakkabılar

etiket Amazon Prime Day İndirimlerinden Seçtik! Skechers’dan Columbia’ya İndirimli Spor Ayakkabılar

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
16.07.2024 - 10:13

Beklenen büyük indirim fırsatı nihayet geldi. Prime indirimleri kapsamında, seçkin markaların spor ayakkabıları sizlerle buluşuyor. Skecher'dan Columbia'ya kadar geniş bir yelpazede sunulan bu özel indirimler, spor ayakkabı ihtiyaçlarınızı karşılamak için ideal bir fırsat.

Bu içerik 16.07.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Puma Roma Basic Unisex Yetişkin Spor Ayakkabı

Puma Roma Basic Unisex Yetişkin Spor Ayakkabı

Kalın dolgulu dil ve ortopedik kemer destekli Puma Roma Basic Unisex Yetişkin spor ayakkabı, 1.424,95 TL'den 1.190,90 TL'ye düşmüş.

Linki burada

Amazon Prime Fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Amazon

Skechers Erkek Dyna-air spor ayakkabı

Skechers Erkek Dyna-air spor ayakkabı

Yumuşak tabanlı Skechers Erkek Dyna-air spor ayakkabı indirimli fiyatıyla şu anda 1.529,81TL.

Linki burada

Amazon

adidas TRACEFINDER Outdoor AyakkabıUnisex Yetişkin

adidas TRACEFINDER Outdoor AyakkabıUnisex Yetişkin

Arazi koşu ayakkabısı adidas TRACEFINDER Outdoor spor ayakkabı modeli şuanda indirimde ve 1.487,90TL'den  1.353,90TL'ye düşüyor.

Linki burada

Amazon

Under Armour Ua Charged Rogue 4 koşu ayakkabısı Erkek

Under Armour Ua Charged Rogue 4 koşu ayakkabısı Erkek

Under Armour Ua Charged Rogue 4 koşu ayakkabısı indirimli fiyatıyla şu anda 1.644,30 TL.

Linki burada

Amazon

adidas BREAKNET Spor Ayakkabı Kadın

adidas BREAKNET Spor Ayakkabı Kadın

Her kombininize çok yakışacak adidas BREAKNET spor ayakkabı modeli şu anda 1.403,28TL'den 1.185,90TL'ye düşmüş.

Linki burada

Amazon Prime Fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Amazon
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adidas ADVANTAGE Spor AyakkabiErkek

adidas ADVANTAGE Spor AyakkabiErkek

Sade stiliyle favoriniz olacak adidas ADVANTAGE spor ayakkabı indirimli fiyatıyla 1.619,90TL.

Linki burada

Amazon

Tommy Hilfiger Canvas Lace Up Sneaker Spor Ayakkabı Kadın

Tommy Hilfiger Canvas Lace Up Sneaker Spor Ayakkabı Kadın

Zarif beyaz rengi ve rahatlığıyla dolabınızın vazgeçilmezi olmaya aday Tommy Hilfiger Canvas Sneaker spor ayakkabı şu anda indirimli fiyatıyla 1.170,90TL.

Linki burada

Amazon

Calvin Klein CLASSIC CUPSOLE LOW Spor Ayakkabı

Calvin Klein CLASSIC CUPSOLE LOW Spor Ayakkabı

Calvin Klein CLASSIC CUPSOLE LOW  spor ayakkabı indirim fırsatıyla kaçırılmaması gereken bir model.

İndirimli fiyatıyla 2.206,80TL'den 1.765,90TL'ye düşüyor.

Linki burada

Amazon

Puma Baseline Unisex Günlük Ayakkabı 37260501 Siyah

Puma Baseline Unisex Günlük Ayakkabı 37260501 Siyah

Puma Baseline Unisex Günlük Ayakkabı şık modeli ve indirimli fiyatıyla şu anda 1.101,90TL.

Linki burada

Amazon

Erkek UA Charged Pursuit 3 Koşu Ayakkabısı

Erkek UA Charged Pursuit 3 Koşu Ayakkabısı

Rahat ve şık bir koşu ayakkabısı arıyorsanız UA Charged Pursuit 3 Koşu Ayakkabısı indirimli fiyatıyla şu anda 1.709,10TL.

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Amazon Prime Fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

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lumberjack HONDOR 3FX Spor Ayakkabı Erkek

lumberjack HONDOR 3FX Spor Ayakkabı Erkek

Havalı tasarımıyla  Lumberjack spor ayakkabı indirim fırsatıyla 1.045,76TL'den 909,69TL'ye düşüyor.

Linki burada

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adidas Restound M Ayakkabı Erkek

adidas Restound M Ayakkabı Erkek

adidas Restound spor ayakkabı günlük kullanımda favoriniz olacak.

İndirimli fiyatıyla şu anda  828,90TL.

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Amazon Prime Fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

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