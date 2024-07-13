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Temu’da 5 Yıldız Alan Birbirinden Gerekli Ürün

etiket Temu’da 5 Yıldız Alan Birbirinden Gerekli Ürün

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
13.07.2024 - 18:09

Günümüzün dijital dünyasında, alışveriş siteleri hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Bu siteler arasında son dönemde sıklıkla adını duyduğumuz Temu, özellikle sosyal medya üzerinden yüksek bir görünürlük elde etti. Türkiye'ye de ürün sevkiyatı yapan Temu, geniş ürün yelpazesi ile tüketicilerin dikkatini çekiyor.

Bu içerik 13.07.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Mini Sıcak Torba Mühürleyici Ambalaj Mühürleyici

Mini Sıcak Torba Mühürleyici Ambalaj Mühürleyici

'Mini Sıcak Torba Mühürleyici Ambalaj Mühürleyici', mutfakta size yardımcı olacak bir ürün olarak öne çıkıyor. İster taze sebze ve meyvelerinizin, ister atıştırmalıklarınızın paketlerini mühürlemek için kullanabilirsiniz. Bu sayede yiyeceklerinizi daha uzun süre taze tutabilir, israfı önleyebilirsiniz.

Fiyatı 26,71 TL.

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Torba mühürleyicileri Amazon güvencesiyle satın almak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Zeytinyağı püskürtücü, mutfakta kullanımı oldukça pratik olan ve yemeklerinize eşit miktarda yağ dağıtma konusunda mükemmel bir yardımcıdır.

Zeytinyağı püskürtücü, mutfakta kullanımı oldukça pratik olan ve yemeklerinize eşit miktarda yağ dağıtma konusunda mükemmel bir yardımcıdır.

Bu alet, yemeklerinizin üzerine ince bir yağ tabakası sıçratır, böylece her bir parçanın eşit miktarda yağ almasını sağlar. Bu, özellikle sağlık bilincine sahip olanlar ve kalori alımını kontrol etmek isteyenler için ideal bir seçenektir.

Linki burada

Sprey yağdanlıklara Amazon güvencesiyle göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

"Su geçirmez seyahat çantası" ile seyahatlerinizi daha konforlu hale getirin.

"Su geçirmez seyahat çantası" ile seyahatlerinizi daha konforlu hale getirin.

Bu çanta, ister makyaj malzemelerinizi, ister kişisel bakım ürünlerinizi güvenle taşımanızı sağlıyor. Seyahatlerinizde en büyük yardımcınız olacak bu çanta, suya karşı dayanıklı yapısı sayesinde içindekileri her türlü hava koşulunda korur.

Fiyatı 67,58 TL.

Linki burada

Amazon güvencesiyle diğer makyaj çantalarına göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Açık Hava Bıçak Bileyici, 4 Aşamalı Profesyonel Mutfak Biley Taşı Değirmeni

Açık Hava Bıçak Bileyici, 4 Aşamalı Profesyonel Mutfak Biley Taşı Değirmeni

'Açık Hava Bıçak Bileyici' adı verilen bu ürün, 4 aşamalı profesyonel bir mutfak biley taşı değirmeni olarak tasarlanmıştır. Bu bıçak bileyici, yemek hazırlama sürecinizi kolaylaştırırken, aynı zamanda mutfakta geçirdiğiniz süreyi de verimli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olur.

Linki burada

Bıçak bileyicileri Amazon güvenciyle satın almak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Ultra-İnce Süzgeç

Ultra-İnce Süzgeç

Bu ince süzgeç, süt süzme işleminizi kolaylaştırarak yoğurt yapım sürecinizi daha verimli hale getirecektir Üstelik uygun fiyatıyla şuan 93,48 TL'ye satın alabilirsiniz.

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Ultra ince süzgeçleri Amazon güvencesiyle satın almak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

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5 Ml Doldurulabilir Parfüm Sprey Şişesi

5 Ml Doldurulabilir Parfüm Sprey Şişesi

5 Ml Doldurulabilir Parfüm Sprey Şişesi kompakt boyutu ve doldurulabilir özelliği ile kullanıcılarına büyük kolaylık sağlıyor. Küçük çantanıza rahatlıkla sığabilen bu ürün, her an her yerde ferah ve hoş kokmanız için ideal bir seçenek. 

Linki burada

Doldurulabilir parfüm şişelerini Amazon güvencesiyle almak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Çok Fonksiyonlu Musluk Adaptörü

Çok Fonksiyonlu Musluk Adaptörü

Çok Fonksiyonlu Musluk Adaptörü'nün en önemli özelliklerinden biri, kullanıcının ihtiyaçlarına göre ayarlanabilir olmasıdır. Bu sayede, suyun akış hızını ve yönlendirmesini kontrol edebilir, suyunuzu en verimli şekilde kullanabilirsiniz. 

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Amazon güvencesiyle fonksiyonlu musluklara göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

45 adet Saklama Poşeti

45 adet Saklama Poşeti

Fermuarlı taze tutma poşeti özelliği sayesinde yiyeceklerinizi uzun süre taze tutabilirsiniz. Ayrıca, yiyecek sınıflandırma saklama poşeti özelliği ile mutfakta düzeninizi koruyabilirsiniz. 

Fiyatı 58,78 TL.

Linki burada

Amazon güvencesiyle satın almak isterseniz saklama poşetlerine buradan ulaşabilirsiniz.

2 adet/takım Elektrikli Tuz ve Biber Değirmeni Seti

2 adet/takım Elektrikli Tuz ve Biber Değirmeni Seti

Elektrikli Tuz ve Biber Değirmeni Seti, yemeklerinize tuz ve kara biber eklemeyi daha kolay ve pratik bir işlem haline getirecek. Bu set, mutfakta zaman ve enerji tasarrufu sağlamanın yanı sıra, yemeklerinize istediğiniz miktarda baharat ekleyebilmenizi de sağlar. 

Linki burada

Elektrikli tuz ve karabiber setlerini Amazon güvencesiyle almak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

6 Bıçaklı USB Taşınabilir Sıkacağı,

6 Bıçaklı USB Taşınabilir Sıkacağı,

'6 Bıçaklı USB Taşınabilir Sıkacağı' ile her yerde ve her zaman istediğiniz içeceği hazırlama özgürlüğüne sahipsiniz. Bu taşınabilir sıkacağın en büyük özelliği, 2 bardaklık geniş bir kapasiteye sahip olması ve USB ile şarj edilebilen bir yapıda olmasıdır. 

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Taşınabilir blenderlara Amazon güvencesiyle sahip olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

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Hızlı Dondurma Silikon Buz Kalıbı

Hızlı Dondurma Silikon Buz Kalıbı

Bu silikon buz kalıpları, suyu çok daha hızlı bir şekilde dondurma yeteneğine sahip. Böylece, ani gelen misafirlerinize veya ani serinleme ihtiyaçlarınıza hızlıca yanıt verebilirsiniz. 

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14 farklı işlevli sebze doğrayıcı

14 farklı işlevli sebze doğrayıcı

Bu mükemmel mutfak aleti, 14 farklı işlevi olan bir sebze doğrayıcı ve dilimleyicidir. Bu ürün sayesinde mutfakta geçirdiğiniz zamanı önemli ölçüde azaltabilirsiniz. 

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Sebze doğrayıcılara Amazon güvencesiyle sahip olmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

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