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Yaşayan Nostradamus Son Gelişmeleri Yorumladı: Ekonomik Çöküş, Sosyal İstikrarsızlık!

Yaşayan Nostradamus Son Gelişmeleri Yorumladı: Ekonomik Çöküş, Sosyal İstikrarsızlık!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
27.03.2025 - 11:14

Athos Salome, tüm dünyada 'Yaşayan Nostradamus' adıyla tanınıyor. Bugüne kadar bazı kehanetlerinin tuttuğu görülen 37 yaşındaki Brezilyalı kahin, 2024 yılına dair de 7 kehanette bulunmuştu. Kehanetlerinin 4'ünün gerçekleştiğini söyleyen isim, bu kez ABD'nin yeni politikalarının dünyayı nasıl etkilyeceğini anlattı. 

Bir tarafta ABD, diğer tarafta Avrupa, Rusya ve diğer ülkeler...

Peki bizi neler bekliyor?

Kaynak: Daily Mail

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"Yaşayan Nostradamus" adıyla bilinen kahin, koronavirüs pandemisini tahmin etmişti.

"Yaşayan Nostradamus" adıyla bilinen kahin, koronavirüs pandemisini tahmin etmişti.

37 yaşındaki Brezilyalı kahin, özellikle koronavirüs ve Kraliçe Elizabeth'in ölümünü tahmin ettikten sonra 'Yaşayan Nostradamus' adıyla tüm dünyada tanınmaya başladı. Daha sonra verdiği demeçlerdeki tahminleri ise çoğunlukla doğru çıktı. 

2024 senesi için 7 kehanette bulunan 'Yaşayan Nostradamus', bu kehanetlerin dördünün gerçekleştiğini söylemiş ve geri kalan üçü için de dünyayı uyarmıştı. Fakat bu kehanetlerin tam olarak gerçekleştiğini söylemek doğru olmaz. Salome, dünyaya bir asteroid çarpacağını, üçüncü dünya savaşının başlayacağını ve doğal afetlerin hayatı etkileyebileceğini belirtmişti.

Ünlü kahin, Daily Mail'e verdiği demeçte, özellikle ABD'nin tutumları konusunda uyarılarda bulundu.

Ünlü kahin, Daily Mail'e verdiği demeçte, özellikle ABD'nin tutumları konusunda uyarılarda bulundu.

Salome, ABD Başkanı Trump'ın 'küresel ekonomik istikrarsızlık' yaratacağını söyledi.  Trump'ın Beyaz Saray'a dönmesiyle, ABD'nın dış politika ve ekonomi alanındaki tutumları da değişti. Kahin, Trump'ın özellikle teknoloji ve enerji sektörlerindeki politikalarının ABD'nin dünyadaki hakimiyetini artırabileceğini belirtti. Fakat bu hakimiyetin artması, dünyadaki istikrarsızlıklara sebep olabilir ve yeni ittifakların kurulmasını zorlaştırabilir.

Trump'ın göreve geldiğinden beri Elon Musk (SpaceX, Tesla), Tim Cook (Apple), Microsoft ve Amazon liderleriyle yakın ilişkiler kurduğunu belirten isim, 'Hükümet düzenleme konusunda daha esnek bir yaklaşım benimseyerek yapay zekanın gelişimini hızlandırdı ve büyük teknolojinin daha az yasal kısıtlamayla çalışmasını sağladı.' diyor. Söz konusu şirketlerin küresel sahnedeki gücünün daha da arttığını belirten isim, bu durumun ise dünyanın kutuplaşmasına neden olabileceğini ekliyor.

Peki ya Avrupa Birliği?

Peki ya Avrupa Birliği?

ABD'nin Rusya ve Ukrayna'ya olan tutumunu değiştirmesi üzerine, Avrupa Birliği bir çıkış yolu aramaya başladı. Avrupalı liderler, Türkiye'yi, Avrupa'nın bir parçası olarak nitelendirmeye başladı. Tüm dünyada ve Avrupa'da dengeler değişirken ünlü kahin bu konuya dair de bir tahminde bulundu.

Bu noktada yapay zekanın gelişmesine değinen Salome, AB'nin yapay zeka konusunda katı kurallar getirmekte zorlandığını, ancak Çin'in Amerikan hakimiyetine rakip olmak için teknolojiye büyük yatırımlar yapmaya devam ettiğini belirtiyor. Kahine göre, Silikon Vadisi'ne yapılan yatırımlar, dünyada küresel bir tepki yaratabilir. Diğer ülkeler özellike Amerika teknolojisinin etkisini sınırlamanın yollarını aramaya başlayabilir.

Yapay zekanın kontrolsüz bir şekilde ilerlemesi  ise küresel çapta hem ekonomiyi hem de siyaseti etkileyebilir. Kahin, yapay zekanın dünyayı ele geçirmeyeceğini ancak dünya lideri olmak için yapay zekayı kullanan ülkelerin, ekonomik çöküşe neden olabileceğini belirtiyor.

Ünlü kahin, ayrıca ABD ile Rusya ve Suudi Arabistan arasında petrol gerginliği yaşanabileceğini, Trump'ın toplumda yaşattığı kutuplaşmanın giderek artacağını söylüyor. ABD'de artan popülist söylemlerin ve göçmen karşıtı politikaların büyük çaplı protestolara ve sosyal istikrarsızlıklara yol açabileceğini de ekliyor.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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RocketMan

Nostradamus kahin değildir tek bir kitap yazmıştır yemek kitabı

Ozan

Bu tahminleri siyaset ve ekonomi ile ilgilenen herkes yapabilir ki ben bile bunları diyebilirim demekki bende yaşayan bir kahinmisim bir gururlandım 😃

Fatih Karaduman

Size kahin olmanın sırrını vereyim... Bütün tuşlara BASIN!