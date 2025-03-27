Yaşayan Nostradamus Son Gelişmeleri Yorumladı: Ekonomik Çöküş, Sosyal İstikrarsızlık!
Yaşayan Nostradamus Son Gelişmeleri Yorumladı: Ekonomik Çöküş, Sosyal İstikrarsızlık!
Athos Salome, tüm dünyada 'Yaşayan Nostradamus' adıyla tanınıyor. Bugüne kadar bazı kehanetlerinin tuttuğu görülen 37 yaşındaki Brezilyalı kahin, 2024 yılına dair de 7 kehanette bulunmuştu. Kehanetlerinin 4'ünün gerçekleştiğini söyleyen isim, bu kez ABD'nin yeni politikalarının dünyayı nasıl etkilyeceğini anlattı.
Bir tarafta ABD, diğer tarafta Avrupa, Rusya ve diğer ülkeler...
Peki bizi neler bekliyor?
Kaynak: Daily Mail
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"Yaşayan Nostradamus" adıyla bilinen kahin, koronavirüs pandemisini tahmin etmişti.
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Ünlü kahin, Daily Mail'e verdiği demeçte, özellikle ABD'nin tutumları konusunda uyarılarda bulundu.
Peki ya Avrupa Birliği?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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Nostradamus kahin değildir tek bir kitap yazmıştır yemek kitabı
Bu tahminleri siyaset ve ekonomi ile ilgilenen herkes yapabilir ki ben bile bunları diyebilirim demekki bende yaşayan bir kahinmisim bir gururlandım 😃
Size kahin olmanın sırrını vereyim... Bütün tuşlara BASIN!