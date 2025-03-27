Yaşayan Nostradamus Son Gelişmeleri Yorumladı: Ekonomik Çöküş, Sosyal İstikrarsızlık!

ABD'nin Rusya ve Ukrayna'ya olan tutumunu değiştirmesi üzerine, Avrupa Birliği bir çıkış yolu aramaya başladı. Avrupalı liderler, Türkiye'yi, Avrupa'nın bir parçası olarak nitelendirmeye başladı. Tüm dünyada ve Avrupa'da dengeler değişirken ünlü kahin bu konuya dair de bir tahminde bulundu.

Bu noktada yapay zekanın gelişmesine değinen Salome, AB'nin yapay zeka konusunda katı kurallar getirmekte zorlandığını, ancak Çin'in Amerikan hakimiyetine rakip olmak için teknolojiye büyük yatırımlar yapmaya devam ettiğini belirtiyor. Kahine göre, Silikon Vadisi'ne yapılan yatırımlar, dünyada küresel bir tepki yaratabilir. Diğer ülkeler özellike Amerika teknolojisinin etkisini sınırlamanın yollarını aramaya başlayabilir.

Yapay zekanın kontrolsüz bir şekilde ilerlemesi ise küresel çapta hem ekonomiyi hem de siyaseti etkileyebilir. Kahin, yapay zekanın dünyayı ele geçirmeyeceğini ancak dünya lideri olmak için yapay zekayı kullanan ülkelerin, ekonomik çöküşe neden olabileceğini belirtiyor.

Ünlü kahin, ayrıca ABD ile Rusya ve Suudi Arabistan arasında petrol gerginliği yaşanabileceğini, Trump'ın toplumda yaşattığı kutuplaşmanın giderek artacağını söylüyor. ABD'de artan popülist söylemlerin ve göçmen karşıtı politikaların büyük çaplı protestolara ve sosyal istikrarsızlıklara yol açabileceğini de ekliyor.