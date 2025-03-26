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AKP'li Gençler Boykot Çağrılarına Karşı Espressolab'de Kahve İçme Kampanyası Başlattı

AKP'li Gençler Boykot Çağrılarına Karşı Espressolab'de Kahve İçme Kampanyası Başlattı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
26.03.2025 - 11:35 Son Güncelleme: 26.03.2025 - 11:37

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Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından tepkiler giderek büyüdü. Protestolarla sokaklara dökülen vatandaşlar, hükümete yakın olarak bilinen bazı markalara ve kuruluşlara da boykot çağrıları yapmaya başladı. Son günlerde sosyal medyada Espressolab’e yönelik boykot çağrıları dikkat çekti. CHP’li Özgür Özel’in Espressolab’i boykot edin çağrısı, markaya olan tepkileri artırdı.

Bunun üzerine AKP'li gençler, Espressolab’i desteklemek için harekete geçti.

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Videoyu buradan izleyebilirsiniz:

Boykot çağrılarına karşılık Espressolab, sessizliğini bozarak, "Biz neden boykot ediliyoruz, anlamadık" şeklinde bir açıklama yapmıştı.

Boykot çağrılarına karşılık Espressolab, sessizliğini bozarak, "Biz neden boykot ediliyoruz, anlamadık" şeklinde bir açıklama yapmıştı.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

AKP'li gençler ise boykot çağrılarına karşı D&R’dan kitap alıp Espressolab’de kahve içme kampanyası başlattı.

AKP'li gençler ise boykot çağrılarına karşı D&R’dan kitap alıp Espressolab’de kahve içme kampanyası başlattı.

'Bizim markamız bizim gururumuz', 'Kahve bahane, duruşumuz şahane' gibi sözlerle sosyal medyada desteklerini duyurdu. 

O anlar, hızla sosyal medyada gündem haline geldi.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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