AKP'li Gençler Boykot Çağrılarına Karşı Espressolab'de Kahve İçme Kampanyası Başlattı

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından tepkiler giderek büyüdü. Protestolarla sokaklara dökülen vatandaşlar, hükümete yakın olarak bilinen bazı markalara ve kuruluşlara da boykot çağrıları yapmaya başladı. Son günlerde sosyal medyada Espressolab’e yönelik boykot çağrıları dikkat çekti. CHP’li Özgür Özel’in Espressolab’i boykot edin çağrısı, markaya olan tepkileri artırdı.
Bunun üzerine AKP'li gençler, Espressolab’i desteklemek için harekete geçti.
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Boykot çağrılarına karşılık Espressolab, sessizliğini bozarak, "Biz neden boykot ediliyoruz, anlamadık" şeklinde bir açıklama yapmıştı.
AKP'li gençler ise boykot çağrılarına karşı D&R’dan kitap alıp Espressolab’de kahve içme kampanyası başlattı.
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