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"Boykot" Çağrısı Sonrası Espressolab'ten Kamuoyu Duyurusu: "Neden Boykot Edildiğimizi Anlamadık"

"Boykot" Çağrısı Sonrası Espressolab'ten Kamuoyu Duyurusu: "Neden Boykot Edildiğimizi Anlamadık"

Özgür Özel
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
25.03.2025 - 16:20

Son günlerde sosyal medyada Espressolab’e yönelik boykot çağrıları gündeme gelirken, marka sessizliğini bozdu. Özgür Özel'in geçtiğimiz gün yaptığı konuşmada Espressolab'i boykot edin çağrısıyla birçok vatandaş kahve zincirine cephe aldı.

Boykot edilen Espressolab'ten kamuoyu duyurusu geldi. Kahve zinciri duyurusunda 'Biz neden boykot edildiğimizi anlamadık' dedi.

İşte o açıklamanın detayları...

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Son günlerde Ekrem İmamoğlu gündemi toplumda büyük tepkilere sebep oldu.

Son günlerde Ekrem İmamoğlu gündemi toplumda büyük tepkilere sebep oldu.

Önce diplomasının iptal edilmesi, ardından tutuklanması, binlerce kişinin sokağa dökülüp adalet talep etmesine neden oldu.

Vatandaşlar 'yandaş' olarak bilinen bazı markalara ve kuruluşlara da savaş açtı. Protesto ederek tepkilerini dile getiren kişiler 'boykot' adı altında bu firmalara gitmeme kararı aldı.

Özgür Özel de "Espressolab" isimli kahve zincirine boykot çağrısı yaptı.

Özgür Özel de "Espressolab" isimli kahve zincirine boykot çağrısı yaptı.

Yaptığı konuşmada, 'Boykota kahve içerek başlayalım. Hangi kahveyi içerseniz için Espressolab’ten içmeyin...Bunlar sizden para kazanıp, size sövüyor. Bundan sonra Espressolab'e uğramayacağız.' ifadelerine yer verdi.

Özgür Özel'in çağrısından sonra vatandaşlar Espressolab'i boykot etmeye başladı. Espressolab'ten kamuoyu duyurusu geldi. "Biz neden boykot edildiğimizi anlayamadık" ifadesiyle başlayan duyuru şu şekildeydi:

Özgür Özel'in çağrısından sonra vatandaşlar Espressolab'i boykot etmeye başladı. Espressolab'ten kamuoyu duyurusu geldi. "Biz neden boykot edildiğimizi anlayamadık" ifadesiyle başlayan duyuru şu şekildeydi:

ESPRESSOLAB  

KAMUOYUNA DUYURU  

Biz neden boykot edildiğimizi anlamadık!  

Espressolab olarak, 2014 yılında bir üniversitenin içinden doğan ve hiçbir siyasi bağlantıya dayanmadan, devlet desteği ya da teşviki almadan çıktığımız bu yolculukta, bugün 15 ülkede Türk bayrağını dalgalandıran bir marka haline geldik.  

Markamızın ardında ne görünmeyen ortaklar ne de gizli destekçiler vardır. Espressolab, Kocadağ ailesinin bir şirketi olup başka ortağı bulunmamaktadır.  

Global devlerin domine ettiği kahve sektöründe, ilk kez bir Türk girişimi bu ölçekte büyümüş ve dünya sahnesine çıkmıştır. Bu başarı yalnızca bizim değil, Türkiye’nin başarısıdır.  

360 mağazamızdan yüzde 93’ü her kesimden girişimci iş ortaklarımız tarafından franchise modeliyle işletilmektedir. Sistemimiz, yatırımcıların kendi sermayesiyle kurduğu bağımsız bir yapıya dayanmaktadır.  

Biz siyaset değil, kahve yapıyoruz!  

İlk gün olduğu gibi bugün de gençlerin hayatına mutluluk katmaya devam edeceğiz. Kapılarımız herkese sonuna kadar açıktır.  

Espressolab

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Selina Meyer

Herkesin atasporu milleti salak yerine koymak olmuş. Tutuşun amk, sonuna kadar boykot

.

bana söyler misin neden boykot ediyorsunuz özgür özel dediği için mi yoksa iktidara yakın diye mi iktidara yakın olduğunu gösteren bir bulgu var mi ha bir sö... Devamını Gör

Salgın Hastalık

Hı hı tibi tibi anlamadınız… Sahibi olan esat kocadağ sütiş'i kuran mevlüt kocadağ'ın oğlu, mevlüt kocadağ akp'li eski istanbul büyükşehir belediye başkanı k... Devamını Gör

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hayır Starbucksin İsrail'e olan desteği yüzünden boykot ediyoruz ve AKP'nin espressolabi desteklediyine dair bir kanıtın var mi

Selim Demir

Cok basit. Yandaşsiniz. Halsizliklara ses etmelisiniz.

.

bana söyler misin neden boykot ediyorsunuz özgür özel dediği için mi yoksa iktidara yakın diye mi iktidara yakın olduğunu gösteren bir bulgu var mi ha bir sö... Devamını Gör