"Boykot" Çağrısı Sonrası Espressolab'ten Kamuoyu Duyurusu: "Neden Boykot Edildiğimizi Anlamadık"
"Boykot" Çağrısı Sonrası Espressolab'ten Kamuoyu Duyurusu: "Neden Boykot Edildiğimizi Anlamadık"
Son günlerde sosyal medyada Espressolab’e yönelik boykot çağrıları gündeme gelirken, marka sessizliğini bozdu. Özgür Özel'in geçtiğimiz gün yaptığı konuşmada Espressolab'i boykot edin çağrısıyla birçok vatandaş kahve zincirine cephe aldı.
Boykot edilen Espressolab'ten kamuoyu duyurusu geldi. Kahve zinciri duyurusunda 'Biz neden boykot edildiğimizi anlamadık' dedi.
İşte o açıklamanın detayları...
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Son günlerde Ekrem İmamoğlu gündemi toplumda büyük tepkilere sebep oldu.
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Özgür Özel de "Espressolab" isimli kahve zincirine boykot çağrısı yaptı.
Özgür Özel'in çağrısından sonra vatandaşlar Espressolab'i boykot etmeye başladı. Espressolab'ten kamuoyu duyurusu geldi. "Biz neden boykot edildiğimizi anlayamadık" ifadesiyle başlayan duyuru şu şekildeydi:
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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bana söyler misin neden boykot ediyorsunuz özgür özel dediği için mi yoksa iktidara yakın diye mi iktidara yakın olduğunu gösteren bir bulgu var mi ha bir sö... Devamını Gör