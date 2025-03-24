Bakan Ali Yerlikaya Açıkladı: Eylemlerde 1133 Kişi Gözaltına Alındı
Bakan Ali Yerlikaya Açıkladı: Eylemlerde 1133 Kişi Gözaltına Alındı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelindeki yasa dışı gösterilerde 123 polisin yaralandığını açıkladı. Eylemlerde asit, taş, sopa, havai fişek, molotof, balta ve bıçak gibi çeşitli materyallerin ele geçirildiğini belirtti. Yasa dışı eylemlerde toplamda 1133 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Twitter (X) hesabında yaptığı paylaşımda kaç kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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