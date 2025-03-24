Bakanlık At Eti ve Eşek Eti Kullanan Markaları İfşa Etti: Tereyağında Mantar İlacı Tespit Edildi!
Bakanlık At Eti ve Eşek Eti Kullanan Markaları İfşa Etti: Tereyağında Mantar İlacı Tespit Edildi!
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda hilecilerine karşı yürüttüğü mücadele kapsamında güncellenen firma listesi, tüketici güvenini sarsan detaylarla dolu. 24 Mart'ta yayımlanan yeni liste, vatandaşların sağlığını hiçe sayan firmaların gerçek yüzünü ortaya koydu. En çarpıcı nokta ise, 'dana' eti adı altında 'at ve eşek eti' satışı yapan firmaların varlığı oldu. Ayrıca, popüler bir markanın tereyağında 'mantar ilacı'na rastlandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada hile yapan firmalara karşı denetimlerini sürdürüyor, halk sağlığıyla oynayan firmalar tek tek ifşa ediliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Listenin en çok dikkat çeken detay dana diye at ve eşek eti satılması oldu.
"Güneydoğu" markalı pastörize tereyağında ise mantar ilacı olarak bilinen "Netamisin" tespit edildi.
Listede sucuk, peynir ve zeytinyağında da hile yapıldığı görüldü.
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın