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Bakanlık At Eti ve Eşek Eti Kullanan Markaları İfşa Etti: Tereyağında Mantar İlacı Tespit Edildi!

Bakanlık At Eti ve Eşek Eti Kullanan Markaları İfşa Etti: Tereyağında Mantar İlacı Tespit Edildi!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.03.2025 - 12:40

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda hilecilerine karşı yürüttüğü mücadele kapsamında güncellenen firma listesi, tüketici güvenini sarsan detaylarla dolu. 24 Mart'ta yayımlanan yeni liste, vatandaşların sağlığını hiçe sayan firmaların gerçek yüzünü ortaya koydu. En çarpıcı nokta ise, 'dana' eti adı altında 'at ve eşek eti' satışı yapan firmaların varlığı oldu. Ayrıca, popüler bir markanın tereyağında 'mantar ilacı'na rastlandı.

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Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada hile yapan firmalara karşı denetimlerini sürdürüyor, halk sağlığıyla oynayan firmalar tek tek ifşa ediliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada hile yapan firmalara karşı denetimlerini sürdürüyor, halk sağlığıyla oynayan firmalar tek tek ifşa ediliyor.

'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' adresi üzerinden 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ve 'Taklit veya Tağşiş Yapılacak Gıdalar' olmak üzere 2 farklı liste üzerinden söz konusu ürünler ve markaları açıklanıyor. 

24 Mart Pazartesi itibarıyla gıdada hile yapan firmaların listesi güncellendi.

Listenin en çok dikkat çeken detay dana diye at ve eşek eti satılması oldu.

Listenin en çok dikkat çeken detay dana diye at ve eşek eti satılması oldu.

Adana'da bulunan 'Servet Kasap' adlı işletmenin kırmızı etlerinde 'tek tırnaklı eti' yani at ve eşek eti tespit edildi.

"Güneydoğu" markalı pastörize tereyağında ise mantar ilacı olarak bilinen "Netamisin" tespit edildi.

"Güneydoğu" markalı pastörize tereyağında ise mantar ilacı olarak bilinen "Netamisin" tespit edildi.

'Mahbuba Tea' markalı çayda gıda boyası, 'Agah' marka kekikten yabancı madde çıktı.

Listede sucuk, peynir ve zeytinyağında da hile yapıldığı görüldü.

Listede sucuk, peynir ve zeytinyağında da hile yapıldığı görüldü.

Sucukta gıda boyası ve deri dokusu kullanıldığı tespit edilirken, peynirlerde ise yağ oranlarının belirtildiğinden düşük olduğu ortaya çıktı. Ayrıca birçok markanın zeytinyağı diye tohum yağı sattığı belirlendi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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