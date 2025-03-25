onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Ekrem İmamoğlu’na Destek Eylemine Katılan Gençler, Polislerle Birlikte Kalp Yaptı!

Ekrem İmamoğlu’na Destek Eylemine Katılan Gençler, Polislerle Birlikte Kalp Yaptı!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
25.03.2025 - 11:30

İçerik Devam Ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptali ve ardından tutuklanması, özellikle üniversiteli gençler arasında büyük tepki topladı. Gençler, hem sosyal medyada hem de sokakta eylemler gerçekleştirerek tepkilerini dile getiriyor. Eylemler sırasında polisle karşı karşıya gelen üniversite öğrencileri, zaman zaman sert müdahalelere maruz kalabiliyor.

Ancak, bu gergin günlerde sosyal medyada viral olan bir video, yüzleri güldürmeyi başardı. Video, @seherkxorfd isimli TikTok kullanıcısı tarafından paylaşıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Videoyu buradan izleyebilirsiniz:

Videoda, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını protesto eden gençler, bu defa barikatların önüne geçerek polislerle birlikte kalp işareti yaptı.

Videoda, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını protesto eden gençler, bu defa barikatların önüne geçerek polislerle birlikte kalp işareti yaptı.

Video, kısa sürede büyük bir ilgi gördü ve sosyal medyada geniş bir yankı uyandırdı.

Video, kısa sürede büyük bir ilgi gördü ve sosyal medyada geniş bir yankı uyandırdı.

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından, tepkiler büyümeye devam ederken, gençler üniversitelerde dersleri boykot edip eylem yapmaya devam ediyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın