Ekrem İmamoğlu’na Destek Eylemine Katılan Gençler, Polislerle Birlikte Kalp Yaptı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptali ve ardından tutuklanması, özellikle üniversiteli gençler arasında büyük tepki topladı. Gençler, hem sosyal medyada hem de sokakta eylemler gerçekleştirerek tepkilerini dile getiriyor. Eylemler sırasında polisle karşı karşıya gelen üniversite öğrencileri, zaman zaman sert müdahalelere maruz kalabiliyor.
Ancak, bu gergin günlerde sosyal medyada viral olan bir video, yüzleri güldürmeyi başardı. Video, @seherkxorfd isimli TikTok kullanıcısı tarafından paylaşıldı.
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Videoyu buradan izleyebilirsiniz:
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Videoda, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını protesto eden gençler, bu defa barikatların önüne geçerek polislerle birlikte kalp işareti yaptı.
Video, kısa sürede büyük bir ilgi gördü ve sosyal medyada geniş bir yankı uyandırdı.
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