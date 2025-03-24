Barselona'da Polis, Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanmasını Protesto Eden Gurbetçiler İçin Trafiği Durdurdu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına yönelik tepkiler Türkiye sınırlarını aşarak yurt dışına taşındı. 19 Mart’tan bu yana Türkiye’nin dört bir yanında protestolar sürerken, yurt dışındaki gurbetçiler de sokaklara çıkıyor.

Son olarak, TikTok kullanıcısı @iremcohantimur tarafından paylaşılan bir video, viral oldu.