Barselona'da Polis, Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanmasını Protesto Eden Gurbetçiler İçin Trafiği Durdurdu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına yönelik tepkiler Türkiye sınırlarını aşarak yurt dışına taşındı. 19 Mart’tan bu yana Türkiye’nin dört bir yanında protestolar sürerken, yurt dışındaki gurbetçiler de sokaklara çıkıyor.
Son olarak, TikTok kullanıcısı @iremcohantimur tarafından paylaşılan bir video, viral oldu.
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Videoyu buradan izleyebilirsiniz:
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Görüntülerde, Barselona polisinin protesto yapmak isteyen vatandaşlara destek verdiği ve trafiği durdurarak yürüyüş yolu açtığı görüldü.
Ülkemizde protestolar sırasında sık sık polis engeliyle karşılaşan gençler, Barselona’daki görüntülerle kıyaslama yaparak sosyal medyada konuyu gündeme taşıdı.
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emevilerden zor yirtmislardi,ama 105 Espana olabilir,Reisz Go ustasi 30 seneye tas oynar.
Burada kamu güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle izin verilmeyen protesto İspanya'da serbest. AKP'nin demokrasi hanesine bir şahlanış daha eklenir artık... Devamını Gör
Türkiye'de de biber gazı sıkıp copla dövsünler🙄