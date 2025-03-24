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Aksaray'da Elinde Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ile Sessiz Protesto Eylemi Yapan Genç Gözaltına Alındı

Aksaray'da Elinde Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ile Sessiz Protesto Eylemi Yapan Genç Gözaltına Alındı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
24.03.2025 - 19:54

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Türkiye genelinde protestolar devam ederken, Aksaray’da dikkat çeken bir eylem gerçekleştirildi. Şehir meydanında sırtında Türk bayrağı ve elinde Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi metnini tutarak sessizce tepki gösteren bir genç, çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildi.

(ANKA)

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Videoyu buradan izleyebilirsiniz:

Genç, Atatürk heykelinin önünde durarak elinde Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ile sessiz bir şekilde protesto eylemini gerçekleştirdi.

Genç, Atatürk heykelinin önünde durarak elinde Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ile sessiz bir şekilde protesto eylemini gerçekleştirdi.

Ancak, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, gencin eylemine müdahale etti.

Ancak, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, gencin eylemine müdahale etti.

Genç, gözaltına alınarak bir süre çevik kuvvet biriminde gözlem altında tutulduktan sonra serbest bırakıldı.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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