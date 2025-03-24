Aksaray'da Elinde Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ile Sessiz Protesto Eylemi Yapan Genç Gözaltına Alındı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Türkiye genelinde protestolar devam ederken, Aksaray’da dikkat çeken bir eylem gerçekleştirildi. Şehir meydanında sırtında Türk bayrağı ve elinde Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi metnini tutarak sessizce tepki gösteren bir genç, çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildi.
(ANKA)
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Genç, Atatürk heykelinin önünde durarak elinde Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ile sessiz bir şekilde protesto eylemini gerçekleştirdi.
Ancak, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, gencin eylemine müdahale etti.
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