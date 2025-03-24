Saraçhane’de Vatandaşlarla Buluşan Özgür Özel, Yeni Evlenen Çifte CHP Rozeti Taktı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından, vatandaşlar Saraçhane’de toplanmaya devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partis Genel Başkanı Özgür Özel, bu kalabalığı yalnız bırakmadı ve Saraçhane’deki vatandaşlarla bir araya geldi.
Özgür Özel, özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği bu alanda, evlenip Saraçhane’ye gelen bir çift ile sohbet etti.
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Yeni evli çiftle sohbet eden Özel, "Bütün gençleri çok seviyoruz, sizin yarınlarınız güzel olsun diye. Çocuklarınız özgür bir ülkede yetişsin diye burada mücadele veriyoruz. Çok kıymetli oldu buraya gelmeniz" dedi.
Sohbetin ardından Özel, çifte düğün hediyesi olarak CHP rozetini taktı.
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