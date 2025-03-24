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Saraçhane’de Vatandaşlarla Buluşan Özgür Özel, Yeni Evlenen Çifte CHP Rozeti Taktı

Saraçhane’de Vatandaşlarla Buluşan Özgür Özel, Yeni Evlenen Çifte CHP Rozeti Taktı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
24.03.2025 - 19:08

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından, vatandaşlar Saraçhane’de toplanmaya devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partis Genel Başkanı Özgür Özel, bu kalabalığı yalnız bırakmadı ve Saraçhane’deki vatandaşlarla bir araya geldi.

Özgür Özel, özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği bu alanda, evlenip Saraçhane’ye gelen bir çift ile sohbet etti.

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Videoyu buradan izleyebilirsiniz:

Yeni evli çiftle sohbet eden Özel, "Bütün gençleri çok seviyoruz, sizin yarınlarınız güzel olsun diye. Çocuklarınız özgür bir ülkede yetişsin diye burada mücadele veriyoruz. Çok kıymetli oldu buraya gelmeniz" dedi.

Yeni evli çiftle sohbet eden Özel, "Bütün gençleri çok seviyoruz, sizin yarınlarınız güzel olsun diye. Çocuklarınız özgür bir ülkede yetişsin diye burada mücadele veriyoruz. Çok kıymetli oldu buraya gelmeniz" dedi.

Sohbetin ardından Özel, çifte düğün hediyesi olarak CHP rozetini taktı.

Sohbetin ardından Özel, çifte düğün hediyesi olarak CHP rozetini taktı.

'Belki ileride hem sizin saklamanız hem de çocuğunuz olursa teslim etmeniz için size veriyorum' diyerek, yakasından çıkardığı rozeti genç çifte takan Özgür Özel, duygusal bir mesaj verdi.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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