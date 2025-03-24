Ekrem İmamoğlu’nun Tutuklanmasının Ardından Üniversitelerde Ders Boykotu Eylemleri Büyüyor!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve 19 Mart'ta aralarında 104 kişinin de bulunduğu gözaltı kararının ardından üniversite öğrencileri eylemlerini büyüterek sürdürüyor. Öğrenciler, “Üniversiteler ayakta, akademik boykotta” çağrısıyla dersleri boykot ederek, ülke çapında geniş bir protesto hareketi başlatmış durumda.

Öğrenciler akademinin ve üniversitelerin bağımsızlığının korunması, İstanbul Üniversitesi yönetiminin 'diploma iptali' kararının geri çekilmesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması taleplerini sıralıyor.