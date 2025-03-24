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Ekrem İmamoğlu’nun Tutuklanmasının Ardından Üniversitelerde Ders Boykotu Eylemleri Büyüyor!

Ekrem İmamoğlu’nun Tutuklanmasının Ardından Üniversitelerde Ders Boykotu Eylemleri Büyüyor!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
24.03.2025 - 18:28

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve 19 Mart'ta aralarında 104 kişinin de bulunduğu gözaltı kararının ardından üniversite öğrencileri eylemlerini büyüterek sürdürüyor. Öğrenciler, “Üniversiteler ayakta, akademik boykotta” çağrısıyla dersleri boykot ederek, ülke çapında geniş bir protesto hareketi başlatmış durumda.

Öğrenciler akademinin ve üniversitelerin bağımsızlığının korunması, İstanbul Üniversitesi yönetiminin 'diploma iptali' kararının geri çekilmesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması taleplerini sıralıyor.

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Öğrenciler, bu protestolarla yalnızca akademik özgürlüklerinin savunulmasını değil, aynı zamanda Türkiye’deki demokratik değerlerin korunmasını amaçlıyorlar.

Öğrenciler, bu protestolarla yalnızca akademik özgürlüklerinin savunulmasını değil, aynı zamanda Türkiye’deki demokratik değerlerin korunmasını amaçlıyorlar.

Bugün, İstanbul Üniversitesi, İTÜ, ODTÜ, Marmara Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi gibi devlet üniversitelerinin yanı sıra Bilkent, Yeditepe, Özyeğin, Koç ve Bahçeşehir gibi vakıf üniversitelerinden binlerce öğrenci derslere girmeyerek, fakültelerine boykot pankartları astı ve rektörlük binalarına yürüdü.

Protestolar sırasında bazı üniversitelerde güvenlik güçleri öğrencilerin girişine engel oldu, bazı okullarda ise kapılar kilitlendi.

Protestolar sırasında bazı üniversitelerde güvenlik güçleri öğrencilerin girişine engel oldu, bazı okullarda ise kapılar kilitlendi.

Bununla birlikte, öğrenciler yaşanan engellemelere rağmen eylemlerini sürdürmeye kararlı. Öğrenciler, gösteri ve protesto haklarının önündeki engellerin kaldırılmasını talep ederken, üniversite kampüslerinden yeni görüntüler gelmeye devam ediyor.

ODTÜ'lü bir öğrencinin açıklaması👇

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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