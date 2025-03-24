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İTÜ Maçka Kampüsü'nde Eylem: Güvenlik Kapıları Kilitledi, Öğrenciler Camlardan Çıktı!

İTÜ Maçka Kampüsü'nde Eylem: Güvenlik Kapıları Kilitledi, Öğrenciler Camlardan Çıktı!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
24.03.2025 - 16:17

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından ülke genelinde başlayan protestolar devam ediyor. Üniversite öğrencileri de İmamoğlu’na destek için eylemler düzenlerken, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maçka Kampüsü'nde hareketli anlar yaşandı.

Kampüste toplanan öğrenciler ders boykotu kararı alarak eylemlerini sürdürmek istedi. Ancak, üniversite güvenliği bina kapılarını kilitleyerek içerideki öğrencilerin dışarı çıkmasını, dışarıdakilerin ise içeri girmesini engelledi.

Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/amp/itu-de-g...
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Videoyu buradan izleyebilirsiniz👇📹

Bu durum karşısında bazı öğrenciler, eyleme katılabilmek için pencerelerden aşağı inerek protestolarına devam etti.

Bu durum karşısında bazı öğrenciler, eyleme katılabilmek için pencerelerden aşağı inerek protestolarına devam etti.

Maçka Kampüsü'nde gerçekleşen bu eylemlerde, binalardan çıkmayı başaran öğrenciler diğer fakülteleri ziyaret ederek arkadaşlarına destek verdi.

İTÜ öğrencilerinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İTÜ Maçka kampüsünde güvenlik bina kapısını kilitledi. Öğrenciler eyleme camlardan çıkarak dahil olmaya çalışıyor" ifadeleri kullanıldı.

İTÜ öğrencilerinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İTÜ Maçka kampüsünde güvenlik bina kapısını kilitledi. Öğrenciler eyleme camlardan çıkarak dahil olmaya çalışıyor" ifadeleri kullanıldı.

Binaya girmeye çalışan öğrenciler👇

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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