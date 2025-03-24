İTÜ Maçka Kampüsü'nde Eylem: Güvenlik Kapıları Kilitledi, Öğrenciler Camlardan Çıktı!

Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/amp/itu-de-g...
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından ülke genelinde başlayan protestolar devam ediyor. Üniversite öğrencileri de İmamoğlu’na destek için eylemler düzenlerken, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maçka Kampüsü'nde hareketli anlar yaşandı.
Kampüste toplanan öğrenciler ders boykotu kararı alarak eylemlerini sürdürmek istedi. Ancak, üniversite güvenliği bina kapılarını kilitleyerek içerideki öğrencilerin dışarı çıkmasını, dışarıdakilerin ise içeri girmesini engelledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Videoyu buradan izleyebilirsiniz👇📹
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu durum karşısında bazı öğrenciler, eyleme katılabilmek için pencerelerden aşağı inerek protestolarına devam etti.
İTÜ öğrencilerinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İTÜ Maçka kampüsünde güvenlik bina kapısını kilitledi. Öğrenciler eyleme camlardan çıkarak dahil olmaya çalışıyor" ifadeleri kullanıldı.
Binaya girmeye çalışan öğrenciler👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın