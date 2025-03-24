İTÜ Maçka Kampüsü'nde Eylem: Güvenlik Kapıları Kilitledi, Öğrenciler Camlardan Çıktı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından ülke genelinde başlayan protestolar devam ediyor. Üniversite öğrencileri de İmamoğlu’na destek için eylemler düzenlerken, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maçka Kampüsü'nde hareketli anlar yaşandı.

Kampüste toplanan öğrenciler ders boykotu kararı alarak eylemlerini sürdürmek istedi. Ancak, üniversite güvenliği bina kapılarını kilitleyerek içerideki öğrencilerin dışarı çıkmasını, dışarıdakilerin ise içeri girmesini engelledi.