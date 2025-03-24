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Tepkilerin Simgesi Oldu: Duman’ın ‘Kufi’ Şarkısı, Siyasi Göndermeleriyle Dijital Platformlarda Zirveye Çıktı

Tepkilerin Simgesi Oldu: Duman’ın ‘Kufi’ Şarkısı, Siyasi Göndermeleriyle Dijital Platformlarda Zirveye Çıktı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
24.03.2025 - 23:16

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından tutuklanması, ülke genelinde büyük tepkilere yol açtı. Her akşam İstanbul Saraçhane’de toplanan vatandaşlar kararı protesto ederken, ülkenin dört bir yanında da eylemler sürüyor. Sosyal medyada da tepkiler büyürken, ünlü isimlerin yanı sıra milli sporcular da karara karşı ses yükseltiyor.

Bu süreçte, protestolarda ve sosyal medya videolarında en çok kullanılan şarkı ise Duman grubunun 2024’te yayımladığı Kufi oldu.

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Şarkının sözleri için👇📹

Siyasi göndermeleriyle dikkat çeken şarkı, özellikle son günlerde yeniden popülerleşerek dijital platformlarda zirveye yükseldi.

Siyasi göndermeleriyle dikkat çeken şarkı, özellikle son günlerde yeniden popülerleşerek dijital platformlarda zirveye yükseldi.

Duman grubunun yayınladığı şarkı, zaman zaman protestolarda da gençler tarafından hep bir ağızlan söyleniyor. 

Vatandaşlar siyasi gündemi, Duman'ın Kufi şarkısıyla özdeşleştirmiş durumda.

Duman, geçmişte de siyasi atmosferde dikkat çeken şarkılar üretmişti.

Duman, geçmişte de siyasi atmosferde dikkat çeken şarkılar üretmişti.

Özellikle Gezi Parkı sürecinde yayınlanan Eyvallah şarkısı, döneminin sembol şarkılarından biri olmuştu.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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