Tepkilerin Simgesi Oldu: Duman’ın ‘Kufi’ Şarkısı, Siyasi Göndermeleriyle Dijital Platformlarda Zirveye Çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından tutuklanması, ülke genelinde büyük tepkilere yol açtı. Her akşam İstanbul Saraçhane’de toplanan vatandaşlar kararı protesto ederken, ülkenin dört bir yanında da eylemler sürüyor. Sosyal medyada da tepkiler büyürken, ünlü isimlerin yanı sıra milli sporcular da karara karşı ses yükseltiyor.

Bu süreçte, protestolarda ve sosyal medya videolarında en çok kullanılan şarkı ise Duman grubunun 2024’te yayımladığı Kufi oldu.