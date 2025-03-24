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Kızılcık Şerbeti'nin Meri'si Şebnem Bozoklu'dan Sessiz Kalan Arkadaşlarına Tepki

Kızılcık Şerbeti'nin Meri'si Şebnem Bozoklu'dan Sessiz Kalan Arkadaşlarına Tepki

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
24.03.2025 - 17:48

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla alevlenen protestolar, tutuklanmasıyla birlikte dalga dalga yayıldı. Saraçhane başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında halk sokaklara çıktı, sosyal medya ise adeta yangın yerine döndü. Bu süreçte birçok sanatçı ve ünlü isim de tepkisini sosyal medyada gösterdi. 

Sandık başından paylaşımlar yapan Hatice, Can Bonomo, Öykü Karayel, Ceylan Ertem, Sertab Erener, Burcu Biricik gibi isimler İmamoğlu’na desteğini açıkça ilan etti. Ancak bu süreçte sessiz kalan ünlüler de dikkat çekti. 

Oy vermeye giderken kıyafetlerini esprili bir dille tanıtan ünlü oyuncu Şebnem Bozoklu da sosyal medya paylaşımıyla sessiz kalan meslektaşlarına gönderme yaptı.

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Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından başlayan gösteriler, tutuklama kararının gelmesiyle birlikte adeta kitlesel bir halk hareketine dönüştü.

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından başlayan gösteriler, tutuklama kararının gelmesiyle birlikte adeta kitlesel bir halk hareketine dönüştü.

Protestolar kısa sürede Türkiye geneline yayıldı. Binlerce vatandaş meydanlara inerken, sosyal medya da bu tepkilere sahne oldu. İmamoğlu'na destek amacıyla yapılan paylaşımlar milyonlara ulaştı.

Bu süreçte Türkiye’nin tanınmış simaları da sessiz kalmadı. Didem Soydan gibi kimi ünlü alanlarda desteğini gösterirken, kimi de sandık başından yaptıkları paylaşımlarla destek verdi.

Şarkıcı Hatice, “Sandıklar dolu, adalet tutuklu. Ben oyumu verdim, sen de oy ver” notunu düşerek dikkat çekerken, Can Bonomo ve eşi Öykü Karayel de sandık başından “Her şey çok güzel olacak” paylaşımıyla gündeme geldi. Ceylan Ertem, Ayşecan Tatari, Danla Bilic, Cansel Elçin, Burcu Biricik, Sertab Erener, Ahsen Eroğlu, Selin Şekerci, Ceren Moray, Yasemin Yürük gibi birçok isim de sandık başından paylaşımlarda bulundu.

Ünlülerin paylaşımlarına bu içeriğimizde yer vermiştik:

CHP’nin ön seçim çağrısı da halktan büyük ilgi gördü.

CHP’nin ön seçim çağrısı da halktan büyük ilgi gördü.

Türkiye genelinde 81 il ve 973 ilçede toplam 11.920 sandık kuruldu. İmamoğlu’nun tek aday olduğu ön seçimde özellikle parti üyesi olmayan vatandaşlara açık olan “dayanışma sandıkları” rekor katılımla dikkat çekti. 

Milyonlarca kişi CHP’nin belirlediği merkezlerde oy kullandı.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Bu süreçte öne çıkan isimlerden biri de Şebnem Bozoklu oldu.

Bu süreçte öne çıkan isimlerden biri de Şebnem Bozoklu oldu.

Yaptığı esprili ama sert mesaj içeren paylaşımıyla dikkat çeken Bozoklu, sessiz kalanlara ince ama net bir gönderme yaptı. 

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kıyafetlerini “oy verme kombini” olarak tanıtan oyuncu şu ifadeleri kullandı:

“Oy verme kombinim, ölü taklidi yapan arkadaşlarıma story önerisi.

Trençkot: özgür giyim

Pantolon: medeniyet moda evi

Bot: hür iradem ayakkabı sanayi

Şapka: hak hukuk fashion”

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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