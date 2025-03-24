Kızılcık Şerbeti'nin Meri'si Şebnem Bozoklu'dan Sessiz Kalan Arkadaşlarına Tepki
Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla alevlenen protestolar, tutuklanmasıyla birlikte dalga dalga yayıldı. Saraçhane başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında halk sokaklara çıktı, sosyal medya ise adeta yangın yerine döndü. Bu süreçte birçok sanatçı ve ünlü isim de tepkisini sosyal medyada gösterdi.
Sandık başından paylaşımlar yapan Hatice, Can Bonomo, Öykü Karayel, Ceylan Ertem, Sertab Erener, Burcu Biricik gibi isimler İmamoğlu’na desteğini açıkça ilan etti. Ancak bu süreçte sessiz kalan ünlüler de dikkat çekti.
Oy vermeye giderken kıyafetlerini esprili bir dille tanıtan ünlü oyuncu Şebnem Bozoklu da sosyal medya paylaşımıyla sessiz kalan meslektaşlarına gönderme yaptı.
Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından başlayan gösteriler, tutuklama kararının gelmesiyle birlikte adeta kitlesel bir halk hareketine dönüştü.
CHP’nin ön seçim çağrısı da halktan büyük ilgi gördü.
Bu süreçte öne çıkan isimlerden biri de Şebnem Bozoklu oldu.
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