Polis Paylaşımı Nedeniyle Linç Edilen Cemal Can Canseven'den Açıklama
Polis Paylaşımı Nedeniyle Linç Edilen Cemal Can Canseven'den Açıklama
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar, tutuklanmasının ardından ülke genelinde büyüyerek devam ediyor. Eylemlerin merkezi konumundaki Saraçhane’de toplanan kalabalıklar günlerdir protesto yapıyor.
Ünlü isimler de yaşananlara sessiz kalmıyor. Ancak son olarak Cemal Canseven yaptığı bir paylaşım nedeniyle linç edilmişti. Canseven, açıklama yaparak durumu netleştirmeye çalıştı.
İşte detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla birlikte alevlenen protestoların odağı İstanbul Saraçhane’deki Belediye binası olurken, olaylar sadece sokaklarla sınırlı kalmadı; sosyal medyada da hararetli tartışmalar yaşanıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yaşanan gelişmelere sanat ve medya dünyasından da tepkiler geliyor.
Canseven, bir polis memurunun son halini paylaştığı bir hikaye ile gündeme geldi. Paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Paylaşımın yanlış anlaşıldığını ifade eden Canseven, Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın