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Polis Paylaşımı Nedeniyle Linç Edilen Cemal Can Canseven'den Açıklama

Polis Paylaşımı Nedeniyle Linç Edilen Cemal Can Canseven'den Açıklama

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
24.03.2025 - 16:54

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar, tutuklanmasının ardından ülke genelinde büyüyerek devam ediyor. Eylemlerin merkezi konumundaki Saraçhane’de toplanan kalabalıklar günlerdir protesto yapıyor. 

Ünlü isimler de yaşananlara sessiz kalmıyor. Ancak son olarak Cemal Canseven yaptığı bir paylaşım nedeniyle linç edilmişti. Canseven, açıklama yaparak durumu netleştirmeye çalıştı. 

İşte detaylar 👇

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Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla birlikte alevlenen protestoların odağı İstanbul Saraçhane’deki Belediye binası olurken, olaylar sadece sokaklarla sınırlı kalmadı; sosyal medyada da hararetli tartışmalar yaşanıyor.

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla birlikte alevlenen protestoların odağı İstanbul Saraçhane’deki Belediye binası olurken, olaylar sadece sokaklarla sınırlı kalmadı; sosyal medyada da hararetli tartışmalar yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bir süredir devam eden soruşturmaların ardından geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı. Mahkemeye sevk edilen İmamoğlu, çıkarıldığı duruşmada tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Tutuklama kararının ardından başta İstanbul olmak üzere birçok şehirde protesto gösterileri düzenlendi. Protestoların en yoğun yaşandığı yer ise Saraçhane oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasının da yer aldığı bölgede miting havasında geçen buluşmaların katılımı oldukça yüksek. Ancak bu kalabalık buluşmaların ardından çok sayıda kişi polis müdahalesine maruz kaldıklarını, orantısız güç kullanıldığını ve yeterince korunmadıklarını belirtiyor.

Sosyal medyada da bu müdahalelere ilişkin birçok görüntü paylaşılmaya başlandı. Kimi vatandaşlar evlerine dönerken bile polis müdahalesine uğradıklarını aktarırken, görevli bazı polis memurlarının da sosyal medya hesaplarından bu anları paylaştığı görüldü. Bu durum, tepkileri daha da artırdı.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Yaşanan gelişmelere sanat ve medya dünyasından da tepkiler geliyor.

Yaşanan gelişmelere sanat ve medya dünyasından da tepkiler geliyor.

Pek çok tanınmış isim sosyal medya üzerinden açıklamalar yaparak olaylara dair görüşlerini dile getiriyor.

Bu isimlerden biri de sosyal medya fenomeni Cemal Canseven oldu.

Canseven, bir polis memurunun son halini paylaştığı bir hikaye ile gündeme geldi. Paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Canseven, bir polis memurunun son halini paylaştığı bir hikaye ile gündeme geldi. Paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Nasıl bir güne uyandık Allah’ım. Polise asit atan her kimse elleri kırılsın. Bu insanlık dışı durumu savunan varsa buyursun defolsun gitsin. Bu olayı yapanlar öğrenci değil, provokatördür, haindir. Ülkeyi bu şekilde kutuplaştıran herkes ne ediyorsa Allah’ından bulsun demekten başka bir şey diyemiyorum.”

Bu paylaşımın ardından çeşitli tepkiler alan Canseven, sosyal medya üzerinden bir açıklama daha yaptı.

Paylaşımın yanlış anlaşıldığını ifade eden Canseven, Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı:

Paylaşımın yanlış anlaşıldığını ifade eden Canseven, Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı:

“Polise asit atma olayını gerçekleştirenlerin adalet için orada olan pırıl pırıl öğrenciler değil, o öğrencileri tam aksine lanse etmek için oraya sızan provokatörler olduğunu, bu kişilerin haince hareket ettiğini söyledim. Öğrencilerimize böyle bir ithamda bulunmadım. Aksine bizim öğrencilerimiz polisimize nasıl saygılı davrandı bunu görün dedim. Ancak paylaştığım hikayelerin yanlış yerlere çekildiğini fark edince hemen sildim. Demez olaydım. 

Olayların en başından beri tek bir çizgim oldu. Kutuplaşmayalım, haksızlığa karşı hak, hukuk ve adalet peşinde olalım, umudumuzu kaybetmeyelim. Bugüne kadar hep bu şekilde konuştum. Bu duruşumu açıkça paylaştım. 

Allah’ıma çok şükür ki Atamın yolundan bir dakika bile ayrılmadım. 

Bu olayı çarpıtıp benim duruşumu ve görüşümü bambaşka bir yere çekmeye çalışanlara ne diyebilirim bilmiyorum. 

Anlatmak istediklerimi umarım doğru ifade etmişimdir.”

Öte yandan gözaltı ve tutuklama sürecinin ardından başlayan protestoların ne kadar süreceği ve nasıl şekilleneceği ise önümüzdeki günlerde belli olacak. 

Ancak protesto gösteriler devam edecek gibi görünüyor. Hep birlikte göreceğiz.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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