Polis Paylaşımı Nedeniyle Linç Edilen Cemal Can Canseven'den Açıklama

“Polise asit atma olayını gerçekleştirenlerin adalet için orada olan pırıl pırıl öğrenciler değil, o öğrencileri tam aksine lanse etmek için oraya sızan provokatörler olduğunu, bu kişilerin haince hareket ettiğini söyledim. Öğrencilerimize böyle bir ithamda bulunmadım. Aksine bizim öğrencilerimiz polisimize nasıl saygılı davrandı bunu görün dedim. Ancak paylaştığım hikayelerin yanlış yerlere çekildiğini fark edince hemen sildim. Demez olaydım.

Olayların en başından beri tek bir çizgim oldu. Kutuplaşmayalım, haksızlığa karşı hak, hukuk ve adalet peşinde olalım, umudumuzu kaybetmeyelim. Bugüne kadar hep bu şekilde konuştum. Bu duruşumu açıkça paylaştım.

Allah’ıma çok şükür ki Atamın yolundan bir dakika bile ayrılmadım.

Bu olayı çarpıtıp benim duruşumu ve görüşümü bambaşka bir yere çekmeye çalışanlara ne diyebilirim bilmiyorum.

Anlatmak istediklerimi umarım doğru ifade etmişimdir.”

Öte yandan gözaltı ve tutuklama sürecinin ardından başlayan protestoların ne kadar süreceği ve nasıl şekilleneceği ise önümüzdeki günlerde belli olacak.

Ancak protesto gösteriler devam edecek gibi görünüyor. Hep birlikte göreceğiz.