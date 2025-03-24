Ekrem İmamoğlu'na Destek İçin Saraçhane'ye Giden Vatandaş CHP Yönetimine Tepkili
Ekrem İmamoğlu'na Destek İçin Saraçhane'ye Giden Vatandaş CHP Yönetimine Tepkili
19 Mart'ta Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki kişilerin gözaltına alınmasının ardından Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasını iptal eden İstanbul Üniversitesi'nin önünde başlayan protestolar ülke çapına yayıldı. Eylemlerin merkezi ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bulunduğu Saraçhane binası. Miting havasında geçen buluşmalara katılım oldukça yüksek. Ancak Saraçhane'ye gidenler konuşmaların bitmesiyle sahip çıkılmadıklarından ve polis şiddetine maruz kaldıklarından şikayetçi.
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Özgür Özel'in Saraçhane buluşmaları sonrasında sosyal medyaya pek çok görüntü düşmeye başladı.
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Eylemlerde görev yapan bazı polis memurları da yaptıkları müdahaleyi Instagram hesaplarından paylaşıyor.
Kendi halinde yürüyen vatandaşa yapılan bu müdahale de büyük tepki çekmişti.
Tabii konuyla ilgili CHP yönetimine tepkiler de var.
Gençlerin sahipsiz kaldığını öne süren paylaşımlar var.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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