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Minik Çocuktan Ekrem İmamoğlu’na Destek Mesajı: "Bir Gün Oradan Çıkacaksın"

Minik Çocuktan Ekrem İmamoğlu’na Destek Mesajı: "Bir Gün Oradan Çıkacaksın"

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
25.03.2025 - 10:27

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanma kararının ardından üniversitelerde başlayan protestolar ve boykotlar hızla yayıldı. Gençler, derslere girmeyip yürüyüşler gerçekleştirerek tepkilerini dile getirirken, İstanbul Saraçhane'de 19 Mart’tan bu yana süren protestolar ülke genelinde yankı uyandırdı.

İmamoğlu’na destek gösteren isimlerden biri de minik bir kız çocuğu oldu. @gizemyurukcu isimli sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılan video kısa sürede büyük ilgi gördü.

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Videoyu buradan izleyebilirsiniz👇📹

Tatlı çocuk, “Seni çok seviyoruz. Biliyorum ki bir gün ordan çıkacaksın” diyerek İmamoğlu’na mesaj gönderdi.

Tatlı çocuk, “Seni çok seviyoruz. Biliyorum ki bir gün ordan çıkacaksın” diyerek İmamoğlu’na mesaj gönderdi.

"Yaşasın adalet, yaşasın hukuk, yaşasın halkın gücü!" sözleriyle anlamlı bir mesaj veren tatlı çocuk, videonun sonunda izleyenlere kalp göndererek tatlı bir kapanış yaptı.

"Yaşasın adalet, yaşasın hukuk, yaşasın halkın gücü!" sözleriyle anlamlı bir mesaj veren tatlı çocuk, videonun sonunda izleyenlere kalp göndererek tatlı bir kapanış yaptı.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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