Minik Çocuktan Ekrem İmamoğlu’na Destek Mesajı: "Bir Gün Oradan Çıkacaksın"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanma kararının ardından üniversitelerde başlayan protestolar ve boykotlar hızla yayıldı. Gençler, derslere girmeyip yürüyüşler gerçekleştirerek tepkilerini dile getirirken, İstanbul Saraçhane'de 19 Mart’tan bu yana süren protestolar ülke genelinde yankı uyandırdı.

İmamoğlu’na destek gösteren isimlerden biri de minik bir kız çocuğu oldu. @gizemyurukcu isimli sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılan video kısa sürede büyük ilgi gördü.