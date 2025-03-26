Fatih Altaylı’dan Çarpıcı İddia: "Kanada Türk Büyükelçiliği Göstericilerden Birinin Pasaportuna El Koymuş"

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından tepkiler büyürken, gazeteci Fatih Altaylı, YouTube programında dikkat çeken bir iddiada bulundu. Altaylı, Kanada’daki Türk Büyükelçiliği önünde düzenlenen protestoya katılan bir Türk vatandaşı tanığının yaşadıklarını anlatarak, büyükelçiliğin göstericileri kayda aldığını ve sonrasında bazı kişilere baskı yapıldığını öne sürdü.