Fatih Altaylı’dan Çarpıcı İddia: "Kanada Türk Büyükelçiliği Göstericilerden Birinin Pasaportuna El Koymuş"

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından tepkiler büyürken, gazeteci Fatih Altaylı, YouTube programında dikkat çeken bir iddiada bulundu. Altaylı, Kanada’daki Türk Büyükelçiliği önünde düzenlenen protestoya katılan bir Türk vatandaşı tanığının yaşadıklarını anlatarak, büyükelçiliğin göstericileri kayda aldığını ve sonrasında bazı kişilere baskı yapıldığını öne sürdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Videoyu buradan izleyebilirsiniz:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Altaylı, tanıdığının yaşadıklarını şu ifadelerle anlattı:
Altaylı, bu durumu sert bir dille eleştirdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın