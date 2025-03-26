onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Fatih Altaylı’dan Çarpıcı İddia: "Kanada Türk Büyükelçiliği Göstericilerden Birinin Pasaportuna El Koymuş"

Fatih Altaylı’dan Çarpıcı İddia: "Kanada Türk Büyükelçiliği Göstericilerden Birinin Pasaportuna El Koymuş"

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
26.03.2025 - 10:23

İçerik Devam Ediyor

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından tepkiler büyürken, gazeteci Fatih Altaylı, YouTube programında dikkat çeken bir iddiada bulundu. Altaylı, Kanada’daki Türk Büyükelçiliği önünde düzenlenen protestoya katılan bir Türk vatandaşı tanığının yaşadıklarını anlatarak, büyükelçiliğin göstericileri kayda aldığını ve sonrasında bazı kişilere baskı yapıldığını öne sürdü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Videoyu buradan izleyebilirsiniz:

Altaylı, tanıdığının yaşadıklarını şu ifadelerle anlattı:

Altaylı, tanıdığının yaşadıklarını şu ifadelerle anlattı:

'Kanada’da Türk büyükelçiliğinin önünde bir gösteri olmuş. Elçilik yetkilileri, protestocuları videoya çekmiş. Daha sonra içlerinden bir genci ‘belgen eksik’ diyerek çağırmışlar. Gittiğinde pasaportuna el koyup ‘Eylemcisin, git pasaportunu Ekrem İmamoğlu’ndan al’ demişler.'

Altaylı, bu durumu sert bir dille eleştirdi.

Altaylı, bu durumu sert bir dille eleştirdi.

Olayın, hükümetin baskıcı tutumunu gözler önüne serdiğini savunan gazeteci, devlet ve hükümetin güç zehirlenmesinin doruğunda olduğunu söyledi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın