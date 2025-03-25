Teginart’ın Yapay Zeka Yorumuyla Saraçhane Protestoları Yeniden Canlandırıldı

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından, ülke genelinde büyük protestolar başladı. Özellikle üniversitelerden başlayan eylemler, hızla büyüyerek devam ediyor. Her akşam İstanbul Saraçhane Meydanı’nda toplanan vatandaşlar, tepkilerini dile getirirken, diğer şehirlerden de protesto görüntüleri gelmeye devam ediyor.

Saraçhane’deki protestolar sırasında ise dikkat çeken ikonik anlar yaşandı. @teginart, bu anları yapay zeka dokunuşuyla canlandırarak, protestoları farklı bir boyutta gözler önüne serdi.