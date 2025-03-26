"Atatürk Bugün Bir Miting Yapsaydı Nasıl Konuşurdu?" Sorusu Yapay Zeka ile Yanıtlandı

'Aziz İstanbullular, bugün burada yurdun kalbinde, hürriyetin sesi olmak için toplandınız. Bu millet, iradesine sahip çıkan bir millettir. Hak, hukuk ve adalet bir devletin temelidir, milletin namusudur. Benim en büyük eserim Cumhuriyet’tir! Cumhuriyet yalnızca bir yönetim şekli değil, bir duruştur, bir direniştir, bir umuttur!'