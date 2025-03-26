"Atatürk Bugün Bir Miting Yapsaydı Nasıl Konuşurdu?" Sorusu Yapay Zeka ile Yanıtlandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından 19 Mart’tan bu yana protestolar devam ediyor. Vatandaşlar tepkilerini hem sokaklarda hem de sosyal medyada gösterirken, özellikle İstanbul’da Saraçhane’de toplanan kalabalık dikkat çekiyor. Siyasi liderlerin de konuşmalar yaptığı bu süreçte, sosyal medyada paylaşılan bir video büyük ilgi gördü.
İçerik üreticisi @alinartai, AI kullanarak 'Atatürk bugün bir miting yapsaydı nasıl konuşurdu?' sorusuna yanıt aradı.
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Videoyu buradan izleyebilirsiniz:
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Yapay zeka tarafından oluşturulan Atatürk, konuşmasında şu sözlerle halka seslendi:
Kısa sürede viral olan video, sosyal medyada geniş yankı buldu.
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