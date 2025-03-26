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"Atatürk Bugün Bir Miting Yapsaydı Nasıl Konuşurdu?" Sorusu Yapay Zeka ile Yanıtlandı

"Atatürk Bugün Bir Miting Yapsaydı Nasıl Konuşurdu?" Sorusu Yapay Zeka ile Yanıtlandı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
26.03.2025 - 09:09

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından 19 Mart’tan bu yana protestolar devam ediyor. Vatandaşlar tepkilerini hem sokaklarda hem de sosyal medyada gösterirken, özellikle İstanbul’da Saraçhane’de toplanan kalabalık dikkat çekiyor. Siyasi liderlerin de konuşmalar yaptığı bu süreçte, sosyal medyada paylaşılan bir video büyük ilgi gördü.

İçerik üreticisi @alinartai, AI kullanarak 'Atatürk bugün bir miting yapsaydı nasıl konuşurdu?' sorusuna yanıt aradı.

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Videoyu buradan izleyebilirsiniz:

Yapay zeka tarafından oluşturulan Atatürk, konuşmasında şu sözlerle halka seslendi:

Yapay zeka tarafından oluşturulan Atatürk, konuşmasında şu sözlerle halka seslendi:

'Aziz İstanbullular, bugün burada yurdun kalbinde, hürriyetin sesi olmak için toplandınız. Bu millet, iradesine sahip çıkan bir millettir. Hak, hukuk ve adalet bir devletin temelidir, milletin namusudur. Benim en büyük eserim Cumhuriyet’tir! Cumhuriyet yalnızca bir yönetim şekli değil, bir duruştur, bir direniştir, bir umuttur!'

Kısa sürede viral olan video, sosyal medyada geniş yankı buldu.

Kısa sürede viral olan video, sosyal medyada geniş yankı buldu.

Daha önce de bir genç, 'Atatürk olsa bize nasıl bir akıl verirdi?' sorusunu ChatGPT’ye yöneltmiş ve benzer şekilde büyük ilgi gören bir cevap almıştı.

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Detaylara buradan bakabilirsiniz:

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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