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Gözaltına Alınmıştı: Yönetmen İlker Canikligil Tutuklandı

Gözaltına Alınmıştı: Yönetmen İlker Canikligil Tutuklandı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
26.03.2025 - 19:25

Yönetmen İlker Canikligil, YouTube üzerinden yaptığı açıklamalar sonrasında gözaltına alınmıştı. Bugün mahkemeye çıkan Canikligil tutuklandı.

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Yönetmen ve Youtube yayıncısı İlker Canikligil hakkında soruşturma baştılmıştı.

Yönetmen ve Youtube yayıncısı İlker Canikligil hakkında soruşturma baştılmıştı.

Canikligil, ““Taksiye biniyorum şimdi alt sınıftan biri var. Yılışık bir sırıtışla ‘reis’ diyor, küçücük aklıyla. Şunu farkettim herif aslında benden nefret ediyor. Şunu diyor aslında; ‘Sen okumuşsun, etmişsin ama benim adamın seni yönetecek’... Peki adamın nereye getirdi seni? Sen hep taksicisin, ne değişti senin hayatında? Ona oy verenlere bakmak lazım. Tek söylemek istediğim bir şey var; execute order 66 (Star Wars serisinde geçen bir soykırım).” ifadelerini kullanmıştı.

Yönetmen İlker Canikligil tutuklandı

Yönetmen İlker Canikligil tutuklandı

Gözaltına alınan ünlü yönetmen, bugün mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, İlker Canikligil’in tutuklanmasına karar verdi.

Gözaltındaki İlker Canikligil'in görüntüleri 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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