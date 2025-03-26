Gözaltına Alınmıştı: Yönetmen İlker Canikligil Tutuklandı
Gözaltına Alınmıştı: Yönetmen İlker Canikligil Tutuklandı
Yönetmen İlker Canikligil, YouTube üzerinden yaptığı açıklamalar sonrasında gözaltına alınmıştı. Bugün mahkemeye çıkan Canikligil tutuklandı.
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Yönetmen ve Youtube yayıncısı İlker Canikligil hakkında soruşturma baştılmıştı.
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Yönetmen İlker Canikligil tutuklandı
Gözaltındaki İlker Canikligil'in görüntüleri 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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