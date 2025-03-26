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Emniyet Genel Müdürlüğü’nden İddialara Yalanlama: “Gözaltında Şiddet Yok”

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden İddialara Yalanlama: “Gözaltında Şiddet Yok”

Polis
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
26.03.2025 - 19:16

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin birçok yerinde protesto gösterileri düzenlenmeye devam ediyor.

Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya hesabından polislerin eylemcilere şiddet uyguladığı iddia edilmişti. Ayrıca CHP Milletvekili Mahmut Tanal da polis şiddetinden bahsetmişti.

Emniyet Genel Müdürlüğü, gözaltında polis şiddeti olduğu iddiası için “aşağılık bir yalan” ifadesini kullandı.

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Ekrem İmamoğlu için düzenlenen protestolara katılan yaklaşık 500 kişi gözaltına alındı.

Ekrem İmamoğlu için düzenlenen protestolara katılan yaklaşık 500 kişi gözaltına alındı.

Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bazı polislerin gözaltında şiddet uyguladığı vurgulanmıştı.

CHP Milletvekili Mahmut Tanal ise gözaltı süresinin uzatılmasının gerekçesi olarak polis şiddetini göstermişti.

Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımı 👇

Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımı 👇
twitter.com

Mahmut Tanal'ın paylaşımı 👇

Mahmut Tanal'ın paylaşımı 👇
twitter.com

Emniyet Genel MüdürlüğÜ (EGM) polis şiddeti iddialarını yalanladı.

Emniyet Genel MüdürlüğÜ (EGM) polis şiddeti iddialarını yalanladı.

İddiaların “aşağılık bir yalan” olduğunu söyleyen EGM, iddiaları ortaya atılanlar hakkında yasal işlem başlatılacağını da sözlerine ekledi.

EGM'nin açıklaması 👇

EGM'nin açıklaması 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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SAYGIN ADAM

Emniyet debelllenme yalana sarilma.......Görüntüler var ve bütün dünya görüyor.Bir Pamuk sekeri verdiginiz yerde her yer öyleymis gibi anlatmayin..Orantisiz ... Devamını Gör

Kuzey

Polisin ağzından çıkan tek kelimeye dahi inanmam. Hatta kendi doğru bildiğimi polis söylediğinde tekrar sorgulama ihtiyacı hissederim.

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