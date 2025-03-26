Emniyet Genel Müdürlüğü’nden İddialara Yalanlama: “Gözaltında Şiddet Yok”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin birçok yerinde protesto gösterileri düzenlenmeye devam ediyor.

Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya hesabından polislerin eylemcilere şiddet uyguladığı iddia edilmişti. Ayrıca CHP Milletvekili Mahmut Tanal da polis şiddetinden bahsetmişti.

Emniyet Genel Müdürlüğü, gözaltında polis şiddeti olduğu iddiası için “aşağılık bir yalan” ifadesini kullandı.