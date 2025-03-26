İBB Soruşturması: 2 CHP’li Vekil de Soruşturmaya Dahil Edildi
İBB Soruşturması: 2 CHP’li Vekil de Soruşturmaya Dahil Edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'li vekiller Özgür Karabat ile Turan Taşkın Özer'in de İBB soruşturmasına dahil edildiği bildirildi.
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklandığı soruşturma Ankara’ya da uzandı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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