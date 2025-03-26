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İBB Soruşturması: 2 CHP’li Vekil de Soruşturmaya Dahil Edildi

İBB Soruşturması: 2 CHP’li Vekil de Soruşturmaya Dahil Edildi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
26.03.2025 - 18:46

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'li vekiller Özgür Karabat ile Turan Taşkın Özer'in de İBB soruşturmasına dahil edildiği bildirildi.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklandığı soruşturma Ankara’ya da uzandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklandığı soruşturma Ankara’ya da uzandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada 'Çıkar amaçlı suç örgütü kurma - yönetme - üye olma, rüşvet, irtikap, nitelikli dolandırıcılık' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat ile CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Turan Taşkın Özer hakkındaki evrakın yetkisizlik kararı verilerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiğini bildirdi' ifadeleri kullanıldı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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