Devlet Bahçeli’den CHP’ye Tepki: “Türkiye Cumhuriyeti’ni Canı Pahasına Savunacağız”
Devlet Bahçeli’den CHP’ye Tepki: “Türkiye Cumhuriyeti’ni Canı Pahasına Savunacağız”
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP’ye ve Saraçhane’de düzenlenen eylemlere tepki gösterdi.
“Türkiye Cumhuriyeti’ni canı pahasına savunacağız” diye Devlet Bahçeli, eylemlerin demokrasi ve özgürlük ile alakalı olmadığını savundu.
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında CHP, belediyenin de bulunduğu Saraçhane’de eylemler organize etmişti.
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eylemcilere ve CHP’ye tepki gösterdi.
Bahçeli’nin açıklaması şu şekilde
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Apo'cuya bak senn. Türkiye Cumhuriyeti değil evladıııım Apo'yu canım pahasına savunacağım diyeceksin sen. Senin artık bundan başka laf söyleme yetkin kalmadı.
Devlet Bahçeli'den olduğu iddia edilen tepki.
Demek öbür dünya ile iletişim mümkünmüş, vay anasını..
😂