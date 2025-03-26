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Devlet Bahçeli’den CHP’ye Tepki: “Türkiye Cumhuriyeti’ni Canı Pahasına Savunacağız”

Devlet Bahçeli’den CHP’ye Tepki: “Türkiye Cumhuriyeti’ni Canı Pahasına Savunacağız”

Devlet Bahçeli
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
26.03.2025 - 17:14

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP’ye ve Saraçhane’de düzenlenen eylemlere tepki gösterdi.

“Türkiye Cumhuriyeti’ni canı pahasına savunacağız” diye Devlet Bahçeli, eylemlerin demokrasi ve özgürlük ile alakalı olmadığını savundu.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında CHP, belediyenin de bulunduğu Saraçhane’de eylemler organize etmişti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında CHP, belediyenin de bulunduğu Saraçhane’de eylemler organize etmişti.

19 Mart’ta düzenlenen operasyon sonrasında başta İstanbul Saraçhane’de olmak üzere Türkiye’nin birçok bölgesinde özellikle üniversite öğrencilerinin katılımıyla eylemler düzenlenmişti.

19 Mart'tan 25 Mart'a kadar gerçekleşen gösterilerde toplam bin 418 kişinin gözaltına alındığını açıklanmıştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eylemcilere ve CHP’ye tepki gösterdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eylemcilere ve CHP’ye tepki gösterdi.

Bahçeli paylaşımında, “Saraçhane provokasyonuyla Türkiye’nin önünü kesmek için kuyruğa giren hastalıklı CHP’sinden diğer marjinal parti ve yasa dışı sol gruplara kadar alayı emel, eylem ve sözleriyle düşmanları aratmayan bir çizgide pozisyon almışlardır. Vandallığa demokrasi nöbeti diyecek kadar gerçeklerden kopmuş, milletine ve devletine yabancılaşmış bohem ve bonservis bedeli çoktan ödenmiş bir muhalefet anlayışı karşımızdadır.” ifadelerini kullandı.

Bahçeli’nin açıklaması şu şekilde

Bahçeli’nin açıklaması şu şekilde

Düşünce hayatımızda tıpkı Süheyl Yıldızı gibi parlayan Merhum Ziya Gökalp bir defasında isabet ve itinayla ihata edilmiş şu cümleyi beyaz sayfalara dökmüştü: “Fikirleri hislerine tevafuk ve istinat etmeyen bir insan ruhen hastadır.”

Fikrinde ve zikrinde onarılmaz hasarlar bulunan kimselerin ruhen sıhhatli olmalarını beklemek işin özünde boşa kürek çekmek, boşuna zaman tüketmektir.

Ülkemizin yükselen değer ve prestijinin gözle görülür şekilde hız ve ivme kazandığı bir dönemde Saraçhane komplosunu birden bire devreye alanlar Türk ve Türkiye düşmanlarına rehin düşen ve bundan mülhem batıla hizmetkâr olan işbirlikçilerdir. Maske takıp polisimize taş atan, balta fırlatan, havai fişekle saldıran, asit saçan alçakların demokrasi, hukuk veya özgürlükle hiçbir ilgisi ve ilişkisi yoktur.

Zulüm 1453’de başladı diyenler Şehzadebaşı Camii’ni ve haziresini kirleten bir avuç casus aparatı, aynı şekilde paçoz ve şehir eşkıyasından başkası değildir. Camii duvarına pisleyenlerden, yakıp yıkmayı demokrasi olarak lanse edenlerden, milletimizin alın teri, helal emeği olan belediye kaynaklarını organize rüşvet, hırsızlık ve yolsuzluk anaforunda hiç edenlerden tarih ve adalet önünde hesap sorulmalıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın merhume ve muhterem annesine edilen küfürler kimlerin köprübaşlarını tutmak için sokaklara çıktığını göstermektedir. Şahsımın tedavi süreciyle ilgili fitne ve dedikodu kampanyası üreten şeytani niyetlerin sokak anarşisini nasıl da alevlendirmek istedikleri malumumuzdur.

Türkiye Cumhuriyeti’ni can pahasına savunacağız.

Cumhur İttifakı CHP’nin muhbir ve muhabir mihmandarı olduğu çok boyutlu tahrik ve tahrip dalgasını kırmaya muktedirdir. Çünkü büyük Türk milleti yanımızdadır. Yabancı istihbarat örgütlerinin kuklası olup sokaklara dökülenlerin, iç asayiş ve huzur ortamını bozanların yakasından tutmak mutlaka sağlanmalıdır. Türkiye oyuncak değildir, karanlık oyunlara gelmeyecektir.

Bin aydan daha hayırlı olan bugünkü Kadir Gecemizde, Cenab-ı Allah’tan niyazım rahmetini, merhametini ve mağfiretini milletimizden esirgememesi, milli birliğimizi ve bin yıllık kardeşliğimizi sonsuza kadar muhafaza buyurmasıdır. Vatanımızın, bayrağımızın, bağımsızlığımızın, bekamızın, mukaddesatımızın, milli ve manevi pek çok değerimizin kadrini kıymetini bilmek dileğiyle; aziz milletimizin, Türk-İslam aleminin müstesna, mübarek ve muhteşem fecirlerle müjdelenen Kadir Gecesini dualarımla tebrik ediyorum.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Cübbeli Palpatine Hoca

Apo'cuya bak senn. Türkiye Cumhuriyeti değil evladıııım Apo'yu canım pahasına savunacağım diyeceksin sen. Senin artık bundan başka laf söyleme yetkin kalmadı.

Bozkurt

Devlet Bahçeli'den olduğu iddia edilen tepki.

Hermione Granger

Demek öbür dünya ile iletişim mümkünmüş, vay anasını..

neria

😂