Lütfü Savaş Talep Etmişti: Mahkemeden CHP Kurultayı Kararı
Lütfü Savaş Talep Etmişti: Mahkemeden CHP Kurultayı Kararı
Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP’nin 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptal edilmesini talep etmişti. Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi, kararını verdi. Mahkeme heyeti, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptal talebinin reddine karar verdi.
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Cumhuriyet Halk Partisi’nin 21. Olağanüstü Kurultayı’na ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.
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Başvuruyu değerlendiren Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi, davaya ilişkin ara kararını açıkladı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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