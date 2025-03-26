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Lütfü Savaş Talep Etmişti: Mahkemeden CHP Kurultayı Kararı

Lütfü Savaş Talep Etmişti: Mahkemeden CHP Kurultayı Kararı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
26.03.2025 - 16:32

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü SavaşCHP’nin 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptal edilmesini talep etmişti. Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi, kararını verdi. Mahkeme heyeti, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptal talebinin reddine karar verdi.

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Cumhuriyet Halk Partisi’nin 21. Olağanüstü Kurultayı’na ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 21. Olağanüstü Kurultayı’na ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve kurultay delegelerinin avukatı Onur Yusuf Üregen, Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesine CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in olağanüstü kurultay kararının iptali istemiyle dava açmıştı.

Başvuruyu değerlendiren Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi, davaya ilişkin ara kararını açıkladı.

Başvuruyu değerlendiren Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi, davaya ilişkin ara kararını açıkladı.

Ara kararda, davacının iptali istenen genel kurulda seçilen mevcut tüzel kişilik yönetiminin görevden uzaklaştırılması yönündeki ihtiyati tedbir talebinin daha önce değerlendirildiği, yargılama sırasında ayrıca davalı tüzel kişilik tarafından olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmasına ilişkin kararın yürürlüğünün tedbiren durdurulmasının talep edildiği hatırlatıldı.

Yalnızca uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilebileceği, tüzel kişilik faaliyetlerinin genel kurul iptaline ilişkin davada ihtiyati tedbire konu edilemeyeceği, yalnızca uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir uygulanabileceği belirtilen kararda, bunun yanı sıra tüzel kişilik faaliyetlerinin de gerçekleşmesinden sonra dava konusu edilebileceği aktarıldı. Ara kararda, ihtiyati tedbirin ancak yaklaşık ispat kurallarına göre değerlendirilebileceği, dava dilekçesi ve ekleri ile talep dilekçesi ve dosya kapsamı incelendiğinde davacının iddiasını yaklaşık ispat seviyesindeki delillerle ortaya koyamadığı belirtildi.

Kararda, 'Davalı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı tarafından alınan karar doğrultusunda 6 Nisan 2025'te 'olağanüstü kurultay yapılmasına' ilişkin kararın yürürlüğünün durdurulmasına yönelik ihtiyati tedbir talebinin reddine karar verildi.' ifadeleri kullanıldı.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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