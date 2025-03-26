Ekrem İmamoğlu'nun Cezaevinden Yaptığı Çağrı Yanıt Buldu: Bağışlarla Toplam 936 Bin TL’lik Fatura Ödendi
Ekrem İmamoğlu'nun Cezaevinden Yaptığı Çağrı Yanıt Buldu: Bağışlarla Toplam 936 Bin TL’lik Fatura Ödendi
Üniversite diploması iptal edildikten sonra tutuklunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinden yaptığı paylaşım karşılık buldu. 15 saatte binlerce bağışçıdan gelen bağışlarla toplam 936 bin TL’lik fatura ödendi.
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19 Mart'ta gözaltına alınan ve 23 Mart Pazar günü tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi'nde tutuluyor.
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İmamoğlu'nun cezaevinden yaptığı çağrı yanıtsız kalmadı. 15 saat gibi kısa süre içerisinde binlerce bağışçıdan gelen bağışlarla toplam 936 bin TL’lik fatura ödendi.
İhtiyaç sahipleri ile hayırseverleri buluşturan çevrimiçi bağış platformu, açıldığı günden bu yana su ve doğalgaz faturalarının ödenmesinde büyük rol oynadı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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