Ekrem İmamoğlu'nun Cezaevinden Yaptığı Çağrı Yanıt Buldu: Bağışlarla Toplam 936 Bin TL’lik Fatura Ödendi

Konuya ilişkin yapılan bilgilendirmeye göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 2020 yılında hayata geçirilen Askıda Fatura projesi, hem Türkiye’de hem dünyada örnek bir dayanışma modeli olarak öne çıkmaya devam ediyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “İstanbul’da kimseyi darda bırakmayacağız” diyerek başlattığı iyilik hareketi, her geçen gün daha da büyüyor.