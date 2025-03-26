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Ekrem İmamoğlu'nun Cezaevinden Yaptığı Çağrı Yanıt Buldu: Bağışlarla Toplam 936 Bin TL’lik Fatura Ödendi

Ekrem İmamoğlu'nun Cezaevinden Yaptığı Çağrı Yanıt Buldu: Bağışlarla Toplam 936 Bin TL’lik Fatura Ödendi

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
26.03.2025 - 14:56

Üniversite diploması iptal edildikten sonra tutuklunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinden yaptığı paylaşım karşılık buldu. 15 saatte binlerce bağışçıdan gelen bağışlarla toplam 936 bin TL’lik fatura ödendi.

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19 Mart'ta gözaltına alınan ve 23 Mart Pazar günü tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi'nde tutuluyor.

19 Mart'ta gözaltına alınan ve 23 Mart Pazar günü tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi'nde tutuluyor.

Silivri Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Askıda Fatura da suçmuş, neden bu projeyi yapmışız, neden dünyada ses getirmiş, neden bu projeye maddi destek bulmuşuz.İstanbullulara çağrımdır; dayanışmayı büyütelim, imkanı olan herkes dar gelirli vatandaşlarımızın faturasını ödesin' dedi.

İmamoğlu'nun cezaevinden yaptığı çağrı yanıtsız kalmadı. 15 saat gibi kısa süre içerisinde binlerce bağışçıdan gelen bağışlarla toplam 936 bin TL’lik fatura ödendi.

İmamoğlu'nun cezaevinden yaptığı çağrı yanıtsız kalmadı. 15 saat gibi kısa süre içerisinde binlerce bağışçıdan gelen bağışlarla toplam 936 bin TL’lik fatura ödendi.

Konuya ilişkin yapılan bilgilendirmeye göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 2020 yılında hayata geçirilen Askıda Fatura projesi, hem Türkiye’de hem dünyada örnek bir dayanışma modeli olarak öne çıkmaya devam ediyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “İstanbul’da kimseyi darda bırakmayacağız” diyerek başlattığı iyilik hareketi, her geçen gün daha da büyüyor.

İhtiyaç sahipleri ile hayırseverleri buluşturan çevrimiçi bağış platformu, açıldığı günden bu yana su ve doğalgaz faturalarının ödenmesinde büyük rol oynadı.

İhtiyaç sahipleri ile hayırseverleri buluşturan çevrimiçi bağış platformu, açıldığı günden bu yana su ve doğalgaz faturalarının ödenmesinde büyük rol oynadı.

Zaman içinde “Aile Destek Paketi”, “Anne - Bebek Destek Paketi”, “Eğitim Destek Paketi”, “Ulaşım Destek Paketi”, “Yuvam Destek Paketi” ve “Emekliye Pazar Desteği” gibi yeni yardımlarla kapsamı genişledi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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