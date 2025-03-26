Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu İlk Kez Bir Araya Geldi: Yavaş, 8 İsmi Daha Cezaevinde Ziyaret Edecek
Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu İlk Kez Bir Araya Geldi: Yavaş, 8 İsmi Daha Cezaevinde Ziyaret Edecek
Ankara'dan İstanbul'a tutuklanan Ekrem İmamoğlu için gelen ABB Başkanı Mansur Yavaş, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağababa ile Silivri Cezaevi'ne geldi. Yavaş'ın İmamoğlu'nun yanı sıra 8 ismi daha cezaevinde ziyaret edeceği öğrenildi.
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19 Mart'ta gözaltına alınan ve 23 Mart Pazar günü tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Silivri Cezaevi'nde ziyaretler devam ediyor.
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İmamoğlu’nu Silivri’de ziyaret etti. Yavaş, ziyaretleri sonrası şu açıklamalarda bulundu:
ABB Başkanı Yavaş, ziyaret öncesi sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Yavaş yaptığı paylaşımda, Saraçhane protestolarına katıldığı için gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Berkay Gezgin'e seslendi.
İşte o paylaşım:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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Mansur Yavas , oruc tutup kul hakki yiyerek orucunu acan dini görünüşlü zindiklara seslenmiş, kimse yargilanamaz degil herkes isledigi sucun hesabini versin ... Devamını Gör