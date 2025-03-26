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Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu İlk Kez Bir Araya Geldi: Yavaş, 8 İsmi Daha Cezaevinde Ziyaret Edecek

Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu İlk Kez Bir Araya Geldi: Yavaş, 8 İsmi Daha Cezaevinde Ziyaret Edecek

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
26.03.2025 - 13:37

Ankara'dan İstanbul'a tutuklanan Ekrem İmamoğlu için gelen ABB Başkanı Mansur Yavaş, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağababa ile Silivri Cezaevi'ne geldi. Yavaş'ın İmamoğlu'nun yanı sıra 8 ismi daha cezaevinde ziyaret edeceği öğrenildi.

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19 Mart'ta gözaltına alınan ve 23 Mart Pazar günü tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Silivri Cezaevi'nde ziyaretler devam ediyor.

19 Mart'ta gözaltına alınan ve 23 Mart Pazar günü tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Silivri Cezaevi'nde ziyaretler devam ediyor.

Tutukluluğunun üçüncü gününde İmamoğlu'nu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ziyaret etti. Özel'in ardından Mansur Yavaş'ın da ziyaret edeceği açıklanmıştı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İmamoğlu’nu Silivri’de ziyaret etti. Yavaş, ziyaretleri sonrası şu açıklamalarda bulundu:

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İmamoğlu’nu Silivri’de ziyaret etti. Yavaş, ziyaretleri sonrası şu açıklamalarda bulundu:

''Morali gayet iyi. Kendisi suçsuz olduğuna inanıyor. Biz de bu soruşturmadan aklanarak çıkacağına inanıyoruz. Herkese selamları var. Hukuğa olan güvenin gittikçe zayıfladığı bir ülkede anki belediye meclisi burada toplanıyor gibi olmuş. Bütün belediye başkanları burada. CHP'li belediyelere çok yoğun bir saldırı var. Hiçbirimiz yargılanmaktan kaçmak gibi bir düşünce içerisinde değiliz.''

Yavaş’ın İmamoğlu ziyaretinin ardından Resul Emrah Şahan, Mehmet Murat Çalık, Mahir Polat, Rıza Akpolat, Ahmet Özer, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Ümit Özdağ gibi isimleri de ziyaret etti.

ABB Başkanı Yavaş, ziyaret öncesi sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Yavaş yaptığı paylaşımda, Saraçhane protestolarına katıldığı için gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Berkay Gezgin'e seslendi.

ABB Başkanı Yavaş, ziyaret öncesi sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Yavaş yaptığı paylaşımda, Saraçhane protestolarına katıldığı için gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Berkay Gezgin'e seslendi.

Yavaş, paylaşımında  şu ifadeleri kullandı: 

'Fikir özgürlüğü, eleştiri hakkı ve barışçıl gösteri yapmak; demokrasimizin temel taşı, Anayasamızın güvencesidir. Gençlerin konuştuğu, gazetecilerin yazabildiği, halkın sokakta sesini duyurabildiği bir ülke hepimizin ortak hayalidir.

Ancak ne yazık ki son günlerde bu hayale gölge düşüren gelişmelere tanıklık ediyoruz. Sabahın erken saatlerinde evlerinden alınan ardından tutuklanan gazeteciler, polis müdahalesiyle susturulmak istenen gençler, kürsüde kalabalığa seslendiği için tutuklanan evlatlarımız var artık bu ülkede.

“Her şey çok güzel olacak” diyen o güzel çocuğumuz, Berkay Gezgin… Bugün 22 yaşında ve tutuklandı. Bu ülkenin gençleri, hayal kurdukları için cezalandırılıyor. Sadece sesini duyurmak isteyen pırıl pırıl gençler, kelepçelerle susturulmak isteniyor.

Ben buradan sesleniyorum: Bu gençleri korkutarak, yıldırarak değil, dinleyerek büyütmeliyiz. Onlara kulak vermek zorundayız. Çünkü bu ülkenin geleceği onlardır.

Berkay’ın son sözleri “Lütfen beni unutturmayın” oldu.

Biz unutmayacağız evladım. Seni de, senin gibi yüreğiyle konuşanları da asla unutturmayacağız.'

İşte o paylaşım:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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Adem Erdoğan

Mansur Yavas , oruc tutup kul hakki yiyerek orucunu acan dini görünüşlü zindiklara seslenmiş, kimse yargilanamaz degil herkes isledigi sucun hesabini versin ... Devamını Gör