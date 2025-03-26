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Hava Forum'dan Dikkat Çeken Uyarı: ''Saçların Yeni Boyalı İse Dikkatli Ol''

Hava Forum'dan Dikkat Çeken Uyarı: ''Saçların Yeni Boyalı İse Dikkatli Ol''

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
26.03.2025 - 11:10

Mali'den İstanbul'a doğru gelen çöl tozu, ikinci dalgasıyla karşımıza çıkıyor. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hava Forum, özellikle de saçlarını yeni boyatanları uyardı.

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Çöl tozuna karşı uyarılar peş peşe geldi.

Çöl tozuna karşı uyarılar peş peşe geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılara göre, Türkiye, çöl tozunu etkisi altına giriyor. Meteoroloji tahminleriyle ünlenen Hava Forum da dikkat çeken uyarılarda bulundu.

Meteorolojinin tahminlerine göre Batı Afrika ülkesi Mali'den Türkiye'ye yoğun çöl tozu girdi. Yağışlı bölgelerde, çamur yağması bekleniyor.

Meteorolojinin tahminlerine göre Batı Afrika ülkesi Mali'den Türkiye'ye yoğun çöl tozu girdi. Yağışlı bölgelerde, çamur yağması bekleniyor.

Kuzeybatı kesimlerde toz taşınımı olacak. Hava Forum hesabından da toz taşınımına karşı uyarı geldi. Açıklamada, Mali üzerinden gelen ikinci dalga çöl tozunun yurdu saracağı kaydedildi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hava Forum da ikinci dalganın yolda olduğunun altını çizdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hava Forum da ikinci dalganın yolda olduğunun altını çizdi.

''2. Dalga Geliyor! Dikkat...'' diyerek uyarılarına başlayan Hava Forum, şunları söyledi: ''Yurdumuza çarşambadan itibaren Mali üzerinden gelen 2. dalga çöl tozunun etkisine girecek.

- Otomobil yıkama

- Bisiklet yıkama

- Açık balkon yıkama

- Cam silme

- Saçların yeni boyalı ise dikkatli ol.''

İşte o paylaşım:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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