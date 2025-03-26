Hava Forum'dan Dikkat Çeken Uyarı: ''Saçların Yeni Boyalı İse Dikkatli Ol''
Hava Forum'dan Dikkat Çeken Uyarı: ''Saçların Yeni Boyalı İse Dikkatli Ol''
Mali'den İstanbul'a doğru gelen çöl tozu, ikinci dalgasıyla karşımıza çıkıyor. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hava Forum, özellikle de saçlarını yeni boyatanları uyardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çöl tozuna karşı uyarılar peş peşe geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Meteorolojinin tahminlerine göre Batı Afrika ülkesi Mali'den Türkiye'ye yoğun çöl tozu girdi. Yağışlı bölgelerde, çamur yağması bekleniyor.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hava Forum da ikinci dalganın yolda olduğunun altını çizdi.
İşte o paylaşım:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın