Tutuklanan Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın Yerine Gelen İsim Belli Oldu
Tutuklanan Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın Yerine Gelen İsim Belli Oldu
Tutuklanan Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın yerine gelen isim belli oldu. Beylikdüzü Belediye Meclisi'nde, başkan vekili seçimi gerçekleştirildi. Yapılan oylamada Belediye Meclis Üyesi Önder Serkan Çebi, başkan vekili olarak seçildi.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik yürütülen soruşturma devam ederken, Beylikdüzü Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu.
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Beylikdüzü Belediye Meclisi’nde yapılan seçimde, CHP’li Belediye Meclis Üyesi Önder Serkan Çebi başkan vekili olarak seçildi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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