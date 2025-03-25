Veli Ağbaba Sosyal Medya Hesabından Duyurdu: ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu'na İlk Ziyaret
Veli Ağbaba Sosyal Medya Hesabından Duyurdu: ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu'na İlk Ziyaret
Önce diploması iptal edilen daha sonra da hakkında tutuklama kararı verilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuluyor. ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın İmamoğlu'nu ziyaret edeceği açıklandı.
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19 Mart'ta gözaltına alınan ve 23 Mart Pazar günü tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Silivri Cezaevi'nde ziyaretler devam ediyor.
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, yarın CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile birlikte Ekrem İmamoğlu'na ziyaret gerçekleştirecek.
Yavaş'ın, Ekrem İmamoğlu ziyaretini Veli Ağbaba, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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