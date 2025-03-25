'Her Şey Çok Güzel Olacak' Sloganıyla Tanınan Berkay Gezgin Adliyeye Sevk Edildi
'Her Şey Çok Güzel Olacak' Sloganıyla Tanınan Berkay Gezgin Adliyeye Sevk Edildi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 'Her şey çok güzel olacak' diye seslenmesiyle tanınan Berkay Gezgin gözaltına alınmıştı. Gözaltı haberi sonrası herkes tarafından merak edilen Berkay Gezgin hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Sözcü'den Deniz Işık Balkan'ın haberine göre, 60 saattir gözaltında olan Berkay Gezgin, adliyeye sevk edildi.
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2019'da tekrarlanan İBB seçimleri öncesinde İmamoğlu'nun seçim kampanyasında slogan haline gelen 'Her Şey Çok Güzel Olacak' ifadesinin mimarı Gezgin, Saraçhane'de düzenlenen gösteriler sırasında gözaltına alındı.
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Gözaltına alınan Berkay Gezgin hakkında yeni bir gelişme yaşandı.
Gezgin'in avukatları ile iletişime geçer geçmez ilk sorduğu soru ortaya çıktı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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