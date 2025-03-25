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'Her Şey Çok Güzel Olacak' Sloganıyla Tanınan Berkay Gezgin Adliyeye Sevk Edildi

'Her Şey Çok Güzel Olacak' Sloganıyla Tanınan Berkay Gezgin Adliyeye Sevk Edildi

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
25.03.2025 - 14:09

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 'Her şey çok güzel olacak' diye seslenmesiyle tanınan Berkay Gezgin gözaltına alınmıştı. Gözaltı haberi sonrası herkes tarafından merak edilen Berkay Gezgin hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Sözcü'den Deniz Işık Balkan'ın haberine göre, 60 saattir gözaltında olan Berkay Gezgin, adliyeye sevk edildi.

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2019'da tekrarlanan İBB seçimleri öncesinde İmamoğlu'nun seçim kampanyasında slogan haline gelen 'Her Şey Çok Güzel Olacak' ifadesinin mimarı Gezgin, Saraçhane'de düzenlenen gösteriler sırasında gözaltına alındı.

2019'da tekrarlanan İBB seçimleri öncesinde İmamoğlu'nun seçim kampanyasında slogan haline gelen 'Her Şey Çok Güzel Olacak' ifadesinin mimarı Gezgin, Saraçhane'de düzenlenen gösteriler sırasında gözaltına alındı.

Konuya ilişkin paylaşımda bulunan Avukat Cemil Çiçek, Ekrem İmamoğlu’na “Her Şey Çok Güzel Olacak” demesiyle tanınan müvekkilim Berkay Gezgin de dün akşam Saraçhane dönüşü gözaltına alındı. Hala gözaltında tutuluyor. Suçlamayı bilmiyoruz. Henüz üniversite öğrencisi pırıl pırıl bir genç olan Berkay kardeşimin derhal serbest bırakılması gerekiyor. Herkes için hak, hukuk ve adalet!' demişti.

Gözaltına alınan Berkay Gezgin hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Gözaltına alınan Berkay Gezgin hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Sözcü'den Deniz Işık Balkan'ın haberine göre, Berkay Gezgin adliyeye sevk edildi.

Gezgin'in kardeşi ağabeyi hakkında son gelişmeleri sosyal medya hesabından aktardı. Paylaşımda, ''Abim Berkay Gezgin’in 60 saatlik gözaltı sürecinden sonra an itibarıyla Çağlayan Adliyesine sevk edildi, durumu iyi, morali gayet yüksek.'' diye yazdı.

Gezgin'in avukatları ile iletişime geçer geçmez ilk sorduğu soru ortaya çıktı.

Gezgin'in avukatları ile iletişime geçer geçmez ilk sorduğu soru ortaya çıktı.

Konuya ilişkin konuşan Gezgin'in avukatı: ''İlk sorduğu şey Ekrem Başkan için uygulanan kararın ne olduğu olmuştur. Her koşulda hak, hukuk, adaleti savunan bir aile olarak  Berkayımızın yanındayız. Soran, arayan, merak eden herkese sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz'' dedi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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