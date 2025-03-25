'Her Şey Çok Güzel Olacak' Sloganıyla Tanınan Berkay Gezgin Adliyeye Sevk Edildi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 'Her şey çok güzel olacak' diye seslenmesiyle tanınan Berkay Gezgin gözaltına alınmıştı. Gözaltı haberi sonrası herkes tarafından merak edilen Berkay Gezgin hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Sözcü'den Deniz Işık Balkan'ın haberine göre, 60 saattir gözaltında olan Berkay Gezgin, adliyeye sevk edildi.