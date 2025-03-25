İstanbul Valiliği Harekete Geçti: ''İmamoğlu Posterlerini İndirin''
İstanbul Valiliği Harekete Geçti: ''İmamoğlu Posterlerini İndirin''
Silivri cezaevine gönderilen Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne asılan posterleri hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Konuya ilişkin harekete geçen İstanbul Valiliği, Ekrem İmamoğlu ve belediye başkanlarının resim ve afişlerinin kaldırılmasını istedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Valiliği'nin belediyeye yolladığı resmi belgeyi sosyal medya hesabından paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Valilik, afiş ve pankartların asılması halinde de yaptırım uygulanacağı belirtti. Resmi belgeyi sosyal medya hesabından payalaşan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, karara tepki gösterdi.
İşte o açıklama:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın