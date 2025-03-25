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İstanbul Valiliği Harekete Geçti: ''İmamoğlu Posterlerini İndirin''

İstanbul Valiliği Harekete Geçti: ''İmamoğlu Posterlerini İndirin''

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
25.03.2025 - 13:11

Silivri cezaevine gönderilen Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne asılan posterleri hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Konuya ilişkin harekete geçen İstanbul Valiliği, Ekrem İmamoğlu ve belediye başkanlarının resim ve afişlerinin kaldırılmasını istedi.

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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Valiliği'nin belediyeye yolladığı resmi belgeyi sosyal medya hesabından paylaştı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Valiliği'nin belediyeye yolladığı resmi belgeyi sosyal medya hesabından paylaştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cezaevine gönderilmesi sonrası İstanbul Valiliği'nden ''İmamoğlu posterlerini indirin'' talimatı geldi.

Valilik, afiş ve pankartların asılması halinde de yaptırım uygulanacağı belirtti. Resmi belgeyi sosyal medya hesabından payalaşan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, karara tepki gösterdi.

Valilik, afiş ve pankartların asılması halinde de yaptırım uygulanacağı belirtti. Resmi belgeyi sosyal medya hesabından payalaşan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, karara tepki gösterdi.

Çelik, 'İlçe Başkanlıklarımıza polis eşliğinde yazı gitmiş. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve belediye başkanlarımızın fotoğraflarını, posterlerini indirecekmişiz. Ne yapacağımızı söyleyeyim; tüm ilçe başkanlıklarımızda daha fazla Ekrem İmamoğlu bayrağı asılması talimatımdır. Evlerin balkonlarında, meydanlarda, sokaklarda, duvarlarda daha fazla göreceksiniz Ekrem Başkanı. Millet iradesinin yüzünü size unutturmayacağız!' dedi.

İşte o açıklama:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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