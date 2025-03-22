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AKP'li Hüseyin Kocabıyık'ın Partiden Kesin İhracı İstendi: "Erdoğan, Sen Aslında Kendine Darbe Yaptın''

AKP'li Hüseyin Kocabıyık'ın Partiden Kesin İhracı İstendi: "Erdoğan, Sen Aslında Kendine Darbe Yaptın''

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
22.03.2025 - 12:32

AKP'li eski vekil Hüseyin Kocabıyık, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında yaptığı paylaşımla AKP'de krize neden oldu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası 'Erdoğan, sen aslında kendine darbe yaptın haberin yok' diyen Kocabıyık, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

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İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 3 gündür gözaltında tutuluyor.

İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 3 gündür gözaltında tutuluyor.

İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası AKP'li Hüseyin Kocabıyık'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası AKP'li Hüseyin Kocabıyık'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

AKP eski Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a operasyon nedeniyle tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kocabıyık, 'Recep Tayyip Erdoğan… Geleceğin yer burası mıydı? Biz bunlar için mi mücadele ettik? Bunun için mi mahkemelerde süründük yıllarca? Sen aslında kendine darbe yaptın haberin yok!' diye yazdı.

Söz konusu paylaşımın ardından Kocabıyık'ın, "tedbirli kesin ihraç" kararıyla AKP Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildiği öğrenildi. İşte AKP'de krize neden olan o paylaşım:

Söz konusu paylaşımın ardından Kocabıyık'ın, "tedbirli kesin ihraç" kararıyla AKP Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildiği öğrenildi. İşte AKP'de krize neden olan o paylaşım:

AKP'li eski vekil Hüseyin Kocabıyık, 2022 yılında Gezi davasında çıkan kararları sert bir dille eleştirmişti. Bu tepki sonrasında eşi Uşak Valisi Funda Kocabıyık görevden alınmıştı.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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