AKP'li Hüseyin Kocabıyık'ın Partiden Kesin İhracı İstendi: "Erdoğan, Sen Aslında Kendine Darbe Yaptın''
AKP'li Hüseyin Kocabıyık'ın Partiden Kesin İhracı İstendi: "Erdoğan, Sen Aslında Kendine Darbe Yaptın''
AKP'li eski vekil Hüseyin Kocabıyık, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında yaptığı paylaşımla AKP'de krize neden oldu.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası 'Erdoğan, sen aslında kendine darbe yaptın haberin yok' diyen Kocabıyık, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.
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İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 3 gündür gözaltında tutuluyor.
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası AKP'li Hüseyin Kocabıyık'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Söz konusu paylaşımın ardından Kocabıyık'ın, "tedbirli kesin ihraç" kararıyla AKP Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildiği öğrenildi. İşte AKP'de krize neden olan o paylaşım:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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