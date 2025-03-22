AKP'li Hüseyin Kocabıyık'ın Partiden Kesin İhracı İstendi: "Erdoğan, Sen Aslında Kendine Darbe Yaptın''

AKP eski Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a operasyon nedeniyle tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kocabıyık, 'Recep Tayyip Erdoğan… Geleceğin yer burası mıydı? Biz bunlar için mi mücadele ettik? Bunun için mi mahkemelerde süründük yıllarca? Sen aslında kendine darbe yaptın haberin yok!' diye yazdı.