CHP'deki Kritik Seçime Saatler Kaldı: 81 İlde 973 İlçede 5 Bin 600 Sandık Kurulacak
CHP'deki Kritik Seçime Saatler Kaldı: 81 İlde 973 İlçede 5 Bin 600 Sandık Kurulacak
CHP'deki kritik seçim için yapılan tüm hazırlıklar tamamlandı. CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu cumhurbaşkanlığı ön seçimini yarın gerçekleştirecek.
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CHP, yarın 81 ilde 973 ilçede 5 bin 600 sandık kuracak.
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Yurttaşlar oy kullanacakları yere onsecim.chp.org.tr adresinden de ulaşabilecek.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası soluğu Saraçhane'de aldı. 3 gündür Saraçhane'de devam eden eylemlerde konuşan Başkan Özel, yurttaşları ön seçim için sandığa çağırdı.
CHP'li Özgür Özel'in ardından gözaltında olan Ekrem İmamoğlu'da yurttaşları sandığa çağırdı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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OLDU BİTTİ MAŞALLAH.. Karambolden gol... Fırsat bu fırsat...
Benim merak ettiğim bu oylama geçerli olacak mı? Karar merci kim olacak ve kabul edecekler mi ?
ağa chp böyle devam ederse kapatacaklar bak gör. hala artislik yapiyor
Dükkan mı biraderim bu hayırdır bu ne eziklik psikolojisi bu kafaları geçin bu kadar sinmeyin,kasıtlı yazıyorsan da bu kadar yav.aklaşmayın.