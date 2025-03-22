CHP'deki Kritik Seçime Saatler Kaldı: 81 İlde 973 İlçede 5 Bin 600 Sandık Kurulacak

İmamoğlu çağrısında, 'Benim için oy kullanacak bütün CHP’li yol arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Her üyemiz bana çok büyük bir güç verecektir. Tüm yol arkadaşlarımdan isteğim şudur; öncelikle partimize üye olmayan vatandaşlarımızın da oy kullanabilmesini sağlayacak olan Dayanışma Sandığı fikri için tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ediyor, seçim günü oy kullanmaya gelen vatandaşlarımıza sevgi ve selamlarımı iletmenizi rica ediyorum. Ayrıca; oy kullanma hakkı bulunmayan çocuklarımız ve gençlerimiz için oy verme alanlarına birer stant kurmanızı, onların tertemiz kalpleri ve parlak zihinleriyle yazacakları mektupları, yapacakları resimleri bana iletmenizi istiyorum' dedi.