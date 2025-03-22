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CHP'deki Kritik Seçime Saatler Kaldı: 81 İlde 973 İlçede 5 Bin 600 Sandık Kurulacak

CHP'deki Kritik Seçime Saatler Kaldı: 81 İlde 973 İlçede 5 Bin 600 Sandık Kurulacak

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
22.03.2025 - 11:29

CHP'deki kritik seçim için yapılan tüm hazırlıklar tamamlandı. CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu cumhurbaşkanlığı ön seçimini yarın gerçekleştirecek.

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CHP, yarın 81 ilde 973 ilçede 5 bin 600 sandık kuracak.

CHP, yarın 81 ilde 973 ilçede 5 bin 600 sandık kuracak.

Üyeler için oy verme işlemi sabah saat 08.00'da başlayacak ve 17.00'da bitecek. Üye olmayan vatandaşlar ise ön seçim sandığının yanına konulacak 'Dayanışma Sandığı'nda oy kullanabilecek.

Yurttaşlar oy kullanacakları yere onsecim.chp.org.tr adresinden de ulaşabilecek.

Yurttaşlar oy kullanacakları yere onsecim.chp.org.tr adresinden de ulaşabilecek.

Bu kapsamda Ankara'da 25 ilçede, İstanbul'da 39 ilçede ve İzmir'de 30 ilçede ilçe başkanlıklarının yanı sıra belediyelere ait sosyal tesisler, pazar yerleri, kahvehane, düğün salonu ve spor salonları gibi halkın rahat erişebileceği yerlere sandıklar kurulacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası soluğu Saraçhane'de aldı. 3 gündür Saraçhane'de devam eden eylemlerde konuşan Başkan Özel, yurttaşları ön seçim için sandığa çağırdı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası soluğu Saraçhane'de aldı. 3 gündür Saraçhane'de devam eden eylemlerde konuşan Başkan Özel, yurttaşları ön seçim için sandığa çağırdı.

'23 Mart Pazar günü, sandığımızın yanında bir de dayanışma sandığı olacak'2 diyen Özel şunları söyledi: 

 ''O sandığa oy vermeye, tüm siyasi partiler, her görüşten ama demokrasiden yana olan herkes davetlidir. Cumhuriyet’e, demokrasiye, sandığa inanan, demokrasiye ihtiyaç duyan herkesi 23 Mart’ın dayanışma sandığına bekliyoruz. Tüm Türkiye’yi dayanışma sandıklarında olmaya davet ediyorum.”

CHP'li Özgür Özel'in ardından gözaltında olan Ekrem İmamoğlu'da yurttaşları sandığa çağırdı.

CHP'li Özgür Özel'in ardından gözaltında olan Ekrem İmamoğlu'da yurttaşları sandığa çağırdı.

İmamoğlu çağrısında, 'Benim için oy kullanacak bütün CHP’li yol arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Her üyemiz bana çok büyük bir güç verecektir. Tüm yol arkadaşlarımdan isteğim şudur; öncelikle partimize üye olmayan vatandaşlarımızın da oy kullanabilmesini sağlayacak olan Dayanışma Sandığı fikri için tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ediyor, seçim günü oy kullanmaya gelen vatandaşlarımıza sevgi ve selamlarımı iletmenizi rica ediyorum. Ayrıca; oy kullanma hakkı bulunmayan çocuklarımız ve gençlerimiz için oy verme alanlarına birer stant kurmanızı, onların tertemiz kalpleri ve parlak zihinleriyle yazacakları mektupları, yapacakları resimleri bana iletmenizi istiyorum' dedi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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Ercan Bey

OLDU BİTTİ MAŞALLAH.. Karambolden gol... Fırsat bu fırsat...

nisan

Benim merak ettiğim bu oylama geçerli olacak mı? Karar merci kim olacak ve kabul edecekler mi ?

Alemdar Msc

ağa chp böyle devam ederse kapatacaklar bak gör. hala artislik yapiyor

Anıl

Dükkan mı biraderim bu hayırdır bu ne eziklik psikolojisi bu kafaları geçin bu kadar sinmeyin,kasıtlı yazıyorsan da bu kadar yav.aklaşmayın.