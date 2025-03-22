Sosyal Medyadan Duyurdu: MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan Kayyum Senaryosu

Sosyal medya hesabından CHP'ye yönelik paylaşımda bulunan Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

CHP’nin 4-5 kasım 2024 tarihinde yapılan kurultayındaki iradeleri fesata uğratılan delegelerin oyları karar yeter sayısını etkileyecek düzeye ulaşmışsa, ve bu nedenle genel kurul iptal edilir veya kayyum atanmasının şartları oluşursa; iptal kararı geriye yürüyeceğinden, genel başkan dahil tüm organlara yapılan seçimler yok hükmündedir.

Bu husus genel başkan seçimini de etkileyeceğinden, yani genel başkan da usulüne uygun seçilmemiş sayılacağından, genel başkan yetkisini kullanarak partiyi kurultaya götürmesi mümkün değildir.''