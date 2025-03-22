Sosyal Medyadan Duyurdu: MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan Kayyum Senaryosu
Sosyal Medyadan Duyurdu: MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan Kayyum Senaryosu
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Nisan 2025 Pazar günü CHP'nin olağanüstü kurultaya gideceğini duyurdu. Bu olay sonrası kulisler hareketlendi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, iktidarın kayyum planını açıkladı.
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, "Tüzüğümüzün genel başkan sıfatıyla bana verdiği yetkiye dayanarak, 15 gün sonra olağanüstü kurultay kararı aldığımızı ilan ediyoruz" dedi.
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CHP'nin 'kayyum girişimlerine karşı' olağanüstü kurultaya gitmesine ilişkin MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan açıklama geldi.
Diplomasının iptali sonrası gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugün saat 21.00'de hakim karşısına çıkması bekleniyor.
İşte o paylaşım:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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