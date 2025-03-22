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Sosyal Medyadan Duyurdu: MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan Kayyum Senaryosu

Sosyal Medyadan Duyurdu: MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan Kayyum Senaryosu

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
22.03.2025 - 09:25 Son Güncelleme: 22.03.2025 - 09:55

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Nisan 2025 Pazar günü CHP'nin olağanüstü kurultaya gideceğini duyurdu. Bu olay sonrası kulisler hareketlendi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, iktidarın kayyum planını açıkladı.

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, "Tüzüğümüzün genel başkan sıfatıyla bana verdiği yetkiye dayanarak, 15 gün sonra olağanüstü kurultay kararı aldığımızı ilan ediyoruz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, "Tüzüğümüzün genel başkan sıfatıyla bana verdiği yetkiye dayanarak, 15 gün sonra olağanüstü kurultay kararı aldığımızı ilan ediyoruz" dedi.

Kurultay tarihi olarak 6 Nisan'ı işaret eden Özel, Çankaya İlçe Seçim Kurulu’na başvurduklarını bildirdi. 31 Mart’ta delege listesinin asılacağını söyledi.

CHP'nin 'kayyum girişimlerine karşı' olağanüstü kurultaya gitmesine ilişkin MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan açıklama geldi.

CHP'nin 'kayyum girişimlerine karşı' olağanüstü kurultaya gitmesine ilişkin MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından CHP'ye yönelik paylaşımda bulunan Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

CHP’nin 4-5 kasım 2024 tarihinde yapılan kurultayındaki iradeleri fesata uğratılan delegelerin oyları karar yeter sayısını etkileyecek düzeye ulaşmışsa, ve bu nedenle genel kurul iptal edilir veya kayyum atanmasının şartları oluşursa; iptal kararı geriye yürüyeceğinden, genel başkan dahil tüm organlara yapılan seçimler yok hükmündedir.

Bu husus genel başkan seçimini de etkileyeceğinden, yani genel başkan da usulüne uygun seçilmemiş sayılacağından, genel başkan yetkisini kullanarak partiyi kurultaya götürmesi mümkün değildir.''

Diplomasının iptali sonrası gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugün saat 21.00'de hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Diplomasının iptali sonrası gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugün saat 21.00'de hakim karşısına çıkması bekleniyor.

İşte o paylaşım:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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