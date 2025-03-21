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Ankara'ya Dönen Mansur Yavaş'tan Çağrı: ''Bugün CHP İl Başkanlığı Önünde Buluşuyoruz''

Ankara'ya Dönen Mansur Yavaş'tan Çağrı: ''Bugün CHP İl Başkanlığı Önünde Buluşuyoruz''

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
21.03.2025 - 18:46

Diploması iptal edildikten sonra gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için Tayvan'dan apar topar İstanbul'a dönen Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, dün Saraçhane'de düzenlenen eyleme katılmıştı. Bugün ise Ankara'ya dönen Yavaş, Güvenpark'ta bulunan CHP İl Başkanlığı önünde toplanma çağrısı yaptı.

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Gözaltına alınan ve bugün ifadesi alınmaya başlanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu'nun yarın adliyeye sevk edileceği açıklandı.

Gözaltına alınan ve bugün ifadesi alınmaya başlanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu'nun yarın adliyeye sevk edileceği açıklandı.

İBB Eski Genel Sekreter yardımcısı Buğra Gökce ile şüpheli sıfatıyla aranan Uğur Ataman’ın da yakalanmasıyla gözaltı sayısı 90 oldu.

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına karşı yürütülen eylemler üçüncü gününde de devam ediyor.

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına karşı yürütülen eylemler üçüncü gününde de devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel yurttaşları Saraçhane'ye çağırırken, ABB Başkanı Mansur Yavaş da saat 20.30'da, Ankara Güvenpark'ta bulunan CHP İl Başkanlığı önünde toplanma çağrısı yaptı.

İşte o çağrı:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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