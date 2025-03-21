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Yeditepe Üniversitesi'nde İmamoğlu Eylemi: Yüzlerce Öğrenci ''Zıpla, Zıpla, Zıplamayan Tayyipçi!'' Dedi

Yeditepe Üniversitesi'nde İmamoğlu Eylemi: Yüzlerce Öğrenci ''Zıpla, Zıpla, Zıplamayan Tayyipçi!'' Dedi

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
21.03.2025 - 17:14

Önce üniversite diploması iptal edilen daha sonra da gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için tüm yurt genelinde protestolar yapılıyor. Başta İstanbul Üniversitesi olmak üzere birçok üniversite de eylemler devam ediyor. Son olarak Yeditepe Üniversitesi'nden de protesto görüntüleri geldi.

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Sosyal medyada yayılan görüntülerde öğrencilerin attığı slogan dikkat çekti.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde öğrencilerin attığı slogan dikkat çekti.

Öğrenci eylemleri üçüncü gününde de devam ederken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ''sokağa çıkın'' çağrısı yaptı. 

Son olarak bir eylem görüntüleri de Yeditepe Üniversitesi'nden geldi.

Yeditepe öğrencileri, okulun ana giriş kapısında bir araya gelerek İBB Başkanı İmamoğlu'na destek verdiklerini açıkladı.

Eylem görüntüleri sosyal medyada yayıldı. Öğrenciler eylemde ''Zıpla, zıpla zıplamayan Tayyipçi!'' diyerek slogan attı.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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