Yeditepe Üniversitesi'nde İmamoğlu Eylemi: Yüzlerce Öğrenci ''Zıpla, Zıpla, Zıplamayan Tayyipçi!'' Dedi
Yeditepe Üniversitesi'nde İmamoğlu Eylemi: Yüzlerce Öğrenci ''Zıpla, Zıpla, Zıplamayan Tayyipçi!'' Dedi
Önce üniversite diploması iptal edilen daha sonra da gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için tüm yurt genelinde protestolar yapılıyor. Başta İstanbul Üniversitesi olmak üzere birçok üniversite de eylemler devam ediyor. Son olarak Yeditepe Üniversitesi'nden de protesto görüntüleri geldi.
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Sosyal medyada yayılan görüntülerde öğrencilerin attığı slogan dikkat çekti.
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Eylem görüntüleri sosyal medyada yayıldı. Öğrenciler eylemde ''Zıpla, zıpla zıplamayan Tayyipçi!'' diyerek slogan attı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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