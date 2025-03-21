Yeditepe Üniversitesi'nde İmamoğlu Eylemi: Yüzlerce Öğrenci ''Zıpla, Zıpla, Zıplamayan Tayyipçi!'' Dedi

Önce üniversite diploması iptal edilen daha sonra da gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için tüm yurt genelinde protestolar yapılıyor. Başta İstanbul Üniversitesi olmak üzere birçok üniversite de eylemler devam ediyor. Son olarak Yeditepe Üniversitesi'nden de protesto görüntüleri geldi.