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Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu'ndan Yeni Mesaj: ''Eksiksiz Sandığa Davet Ediyorum''

Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu'ndan Yeni Mesaj: ''Eksiksiz Sandığa Davet Ediyorum''

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
22.03.2025 - 10:45

Gözaltındaki İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ikinci kez ifade vermeden önce sosyal  medya hesabından paylaşım yaptı. İmamoğlu paylaşımında, ''Eksiksiz sandığa davet ediyorum'' diyerek yurttaşları ön seçime çağırdı.

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İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında 3 gündür gözaltında tutulan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ikinci soruşturma kapsamında ifadesi alınıyor.

İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında 3 gündür gözaltında tutulan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ikinci soruşturma kapsamında ifadesi alınıyor.

İfade öncesi gözaltındaki Ekrem İmamoğlu'dan yeni bir mesaj daha geldi.

Gözaltındaki İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tek aday olduğu ve yarın yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ön seçimi için 81 ilde ve 973 ilçede 5 bin 600 sandık kuralacak.

Gözaltındaki İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tek aday olduğu ve yarın yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ön seçimi için 81 ilde ve 973 ilçede 5 bin 600 sandık kuralacak.

Üyeler için oy verme işlemi sabah saat 08.00'da başlayacak ve 17.00'da bitecek. Üye olmayan vatandaşlar ise ön seçim sandığının yanına konulacak 'Dayanışma Sandığı'nda oy kullanabilecek.

İmamoğlu'dan ön seçime ilişkin 'sandık' çağrısı geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yurttaşları CHP'nin ön seçimi için sandığa davet eden İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

İmamoğlu'dan ön seçime ilişkin 'sandık' çağrısı geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yurttaşları CHP'nin ön seçimi için sandığa davet eden İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

'Çok kıymetli vatandaşlarımız, hemşehrilerimiz;

Sizlere minnet duyuyorum. Milletimiz kendisine ait olan her şeye yürekten sahip çıkıyor. Sahip çıkmaya devam etmeliyiz. Cumhuriyetimize, demokrasiye, adil Türkiye'nin geleceğine, milletimizin iradesine sahip çıkıyorsunuz; onur duyuyorum, gururlanıyorum.

Milletimizin sorumluluk alma hali bütün dünyaya ilham olmaya devam ediyor. Bugünler sorumluluk alma zamanı. Yarınlarda ise milletimizin tüm haklarını alacağı, demokrasinin en üst seviyeye ulaştığı, hukukun üstünlüğünü doya doya yaşayacağı, 86 milyon insanını eşitleyen 21. Yüzyıl Türkiye'sini hep birlikte yaşayacağımız günlere ulaşacağız.

Bu sorumluluk dolu günlerde biliyorum, bu akşam da Saraçhane'de olacaksınız. Ve baharı müjdeleyen şarkılar, türküler söyleyeceksiniz.

23 Mart Pazar günü yarın, tüm Cumhuriyet Halk Partililer, Cumhurbaşkanı adayları olarak benim için oy kullanacaklar.

Bütün partili yol arkadaşlarımı, eksiksiz sandığa davet ediyorum. Ayrıca Türkiye'nin her yerinde parti üyelerimizin sandıklarının yanı sıra tüm vatandaşlarımız için de sandık kurulacaktır. Tüm vatandaşlarımızı, bu büyük coşkunun bir parçası olmaya davet ediyorum.

Son olarak; 

Çocuklar ve gençler, sizlerin oy kullanma hakkınız olmasa da yaratıcı duygularınızı, sözlerinizi, sloganlarınızı aynı yerde bana ulaşmak üzere bekliyorum.

Millet büyüktür. Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir.

Bu zor ve meşakkatli süreç milletimize emanettir.

Saygılarımla,

Ekrem İmamoğlu'

İşte o paylaşım:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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