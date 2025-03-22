Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu'ndan Yeni Mesaj: ''Eksiksiz Sandığa Davet Ediyorum''
Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu'ndan Yeni Mesaj: ''Eksiksiz Sandığa Davet Ediyorum''
Gözaltındaki İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ikinci kez ifade vermeden önce sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. İmamoğlu paylaşımında, ''Eksiksiz sandığa davet ediyorum'' diyerek yurttaşları ön seçime çağırdı.
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İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında 3 gündür gözaltında tutulan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ikinci soruşturma kapsamında ifadesi alınıyor.
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Gözaltındaki İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tek aday olduğu ve yarın yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ön seçimi için 81 ilde ve 973 ilçede 5 bin 600 sandık kuralacak.
İmamoğlu'dan ön seçime ilişkin 'sandık' çağrısı geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yurttaşları CHP'nin ön seçimi için sandığa davet eden İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:
İşte o paylaşım:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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